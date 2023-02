Le cabinet Deloitte publie chaque année son étude prénommée "Global Automotive Consumer Study". Cette étude passe en revue les tendances clé de la consommation automobile. Elle met en lumière les technologies innovantes qui auront le plus d'impact sur l'industrie au cours des années à venir, mais aussi les différentes tendances en matière de transition vers les véhicules électriques.

Pour réaliser cette étude, le cabinet a interrogé plus de 26'000 consommateurs dans 24 pays différents, dont un peu plus de 1000 personnes en France. Le but est de connaître l'opinion de ces derniers sur les divers enjeux que va rencontrer le secteur automobile avec notamment leur intérêt pour l'adoption de véhicules électriques.

Quatre tendances majeures se détachent

Une bascule vers les véhicules électriques est en cours, mais cette dernière est fortement impactée par différentes considérations économiques.

La qualité du produit arrive en tête des critères d'achat d'un véhicule. Cependant, un nouveau facteur vient impacter le comportement d’achat des consommateurs, celui des délais de livraison.

Les concessionnaires et acteurs de la réparation automobile conserveront une place importante dans la relation client dans le futur.

Le rapport entre le consommateur et l'automobile est en train de changer avec notamment la démocratisation du paiement par abonnement pour des services connectés. L'automobile se transforme petit à petit vers un marché de services et constitue un réel défi pour les différents constructeurs.

La part de marché de l'électrique toujours plus importante

Nous assistons dernièrement à une transition du véhicule thermique au véhicule électrique. La très grande majorité des constructeurs mondiaux se tournent vers l'électrique avec des gammes zéro émission de plus en plus fournie.

Les moteurs privilégiés pour un prochain achat de véhicule (Étude Deloitte)

Grâce à l'étude du cabinet Deloitte, nous observons que cette transition se fait à des vitesses différentes selon les marchés et les régions du globe. Aujourd'hui, le consommateur est plus intéressé par les technologies hybrides que par les véhicules 100% électriques dans la plupart des pays à l'exception de la Chine.

La France émet quelques réserves

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, en France, 43% des consommateurs ont déclaré être prêts à acheter un véhicule électrifié (HEV, PHEV, BEV) lors de leur prochain achat. Un résultat qui reste inchangé par rapport à l'année dernière.

Les moteurs privilégiés pour un prochain achat de véhicule en France (Étude Deloitte)

Nous apprenons grâce à cette étude que les Français expriment une réserve concernant ce genre de véhicule en raison :

Du prix

Le prix du véhicule électrique demeure la principale préoccupation des Français, 68% d'entre eux estiment que leur budget maximal alloué à l'achat d'un véhicule électrique est de 30'000 euros.

Des infrastructures de recharge

40% des Français expriment une inquiétude quant à l'accessibilité aux bornes de recharge. Ils sont néanmoins 65% à souhaiter pouvoir recharger leur véhicule depuis leur domicile.

De l'autonomie des véhicules

Pour la majorité des Français qui seraient prêts à acheter un véhicule électrifié, l'autonomie doit être au minimum à 400 km. Et 37% d'entre eux souhaitent même avoir plus de 600 km d'autonomie.

Les facteurs lors de la décision d'achat

En France, lorsque les consommateurs souhaitent acheter un nouveau véhicule, leur décision va se porter principalement sur la qualité du produit. Cependant, un nouveau facteur vient jouer les trouble-fêtes : les délais de livraison.

Délai d'attente maximal pour la livraison d'une voiture (Étude Deloitte)

Avec la crise sanitaire et celle des semi-conducteurs, beaucoup de constructeurs se sont mis à annoncer des délais de livraison toujours plus conséquents. Certaines marques comme Mercedes-Benz ou encore Land Rover pouvaient annoncer alors jusqu'à deux ans d'attente pour un nouveau véhicule.

Grâce à l'étude du cabinet Deloitte, nous apprenons que 65% des Français seraient prêts à patienter entre deux semaines et trois mois avant de réceptionner leur nouveau véhicule, et seuls 11% se disent prêt à patienter au-delà.

Délais d'attente maximal pour la livraison d'une voiture en France (Étude Deloitte)

L'avènement de la voiture électrique est en train de bouleverser nos habitudes d'achat. Le prix toujours plus important semble mener le marché de l'automobile vers un marché de services. En conclusion, nous nous rendons compte que les Français émettent encore quelques réserves concernant la voiture électrique. L'électrique est plus chère et propose moins d'autonomie que les véhicules thermiques. Il ne reste plus qu’à savoir si, dans le futur, les véhicules électriques se rapprocheront des standards des véhicules thermiques ou si nous devrons changer nos habitudes.