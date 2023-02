Trouver une voiture oubliée dans une grange est déjà assez spécial, mais cette collection en France en compte des dizaines, peut-être même des centaines. Certains des véhicules sont méconnaissables car il ne reste que le châssis et la cloison pare-feu. Avec un peu de travail et un compte en banque assez important, quelqu'un pourrait être en mesure de remettre quelques-uns de ces modèles sur la route.

Les broussailles, les feuilles et les vignes sont si profondes sur plusieurs voitures qu'il est impossible de voir le véhicule, la forme générale étant la seule preuve que quelque chose est là.

Il n'y a pas de thème dans cette collection. Les voitures viennent de France, d'Angleterre, d'Amérique ou encore d'Allemagne. Il y a aussi plusieurs véhicules commerciaux, dont un camion de pompiers et une Citroën avec une grue à l'arrière.

Nous ne connaissons pas l'histoire derrière cette collection. Certaines des voitures sont endommagées, ce lieu pourrait donc être un dépotoir oublié.

La grange dite principale abrite certains des plus beaux véhicules. C'est là que se trouve la BMW 2000 CS. La voiture est couverte de poussière, mais la carrosserie semble être en bon état. À l'intérieur, certaines garnitures s'écaillent, et le tableau de bord présente de grosses fissures. Les dommages ne sont pas graves et peuvent être réparés. Sous le capot, le couvercle de la culasse a disparu, mais la plupart des autres composants importants sont encore présents.

Devant la BMW, il y a une Mercedes-Benz 450 SE et une SLC. L'espace contient également plusieurs Panhard 24.

L'explorateur barbu qui a réalisé cette vidéo a déclaré qu'il lui a fallu plus de 10 heures de route pour accéder à ce trésor français. Le voyage en valait la peine, car il n'y a pas beaucoup de granges aussi spéciales que celle-ci.