L'Audi A6 E-Tron sera la prochaine berline électrique de la marque aux quatre anneaux. Mais de récents clichés ayant fait surface semblent nous indiquer qu'elle travaille également sur une version RS, plus performante : le véhicule que vous pouvez voir au sommet de cet article et dans la galerie ci-dessous porte une carrosserie similaire à celle de l'A6 E-Tron mais présente des disques de frein plus grands avec de gros étriers rouges.

Cependant, nous ne pouvons pas être complètement sûrs qu'il s'agisse vraiment de la RS 6 E-Tron. Ce modèle aurait certainement une carrosserie plus agressive mais il est possible que ce camouflage cache certaines choses. Les phares à l'avant sont séparés, la face est lisse et l'on trouve une entrée d'air trapézoïdale en bas du pare-chocs. Sur le côté, la ligne de toit est élégante. À l'arrière, les feux arrière sont en forme de coin.

Galerie: Photos espion de l'Audi RS6 E-Tron

16 Photos

Pour l'intérieur, cela reste encore un mystère. Audi n'a fait visiter l'habitacle d'aucun de ses concepts A6 E-Tron pour l'instant. Nous nous attendons malgré tout à ce que l'accent soit mis sur la technologie avec des écrans haute résolution, à en juger par les dernières offres de la marque. Les détails techniques de la RS 6 E-Tron ne sont pas connus non plus mais nous pouvons tirer quelques conclusions.

L'A6 E-Tron standard repose sur la plateforme PPE d'Audi, il en serait donc de même pour la version RS. Avec sa batterie de 100 kWh, le concept A6 E-Tron développe 470 ch (350 kW) pour 800 Nm de couple. De quoi passer de 0 à 100 km/h en moins de 4,0 secondes tout en obtenant une autonomie prévue de plus de 700 km selon le cycle WLTP. La recharge peut se faire jusqu'à 270 kW, ce qui signifie que le véhicule peut regagner 300 km d'autonomie en 10 minutes environ. Si l'on se fie aux précédents exemples, le moteur de la RS 6 devrait être plus puissant.

Les premières livraisons de l'A6 E-Tron de série auront lieu en 2024, et nous nous attendons à ce qu'elle fasse ses grands débuts en 2023. Une version break Avant rejoindra la gamme un an après la berline, les versions performance devraient suivre.