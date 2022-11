L'icône absolue des breaks sportifs revient sur le devant de la scène, avec une nouvelle version Performance qui ne devrait pas manquer de piquant.

Au programme, toujours pas d'hybridation ou quelconque forme d'électrification, mais un vaillant V8 avec une puissance légèrement remaniée.

Toujours plus puissante

Les principaux changements se trouvent sous le capot. Le V8 4,0 litres TFSI bi-turbo est toujours de la partie, mais il développe désormais 630 ch et 850 Nm de couple, soit 30 ch et 50 Nm de plus par rapport à une RS 6 "classique".

Le 0 à 100 km/h est réduit de 2 dixièmes et passe à 3,4 secondes. La pression des turbos a aussi été accrue et grimpe de 2,4 à 2,6 bars. La voiture pèse désormais 2 090 kg, soit huit kilos de moins que la version "standard".

Pour ceux qui trouvent que la RS 6 ne fait pas assez de bruit, Audi précise avoir retiré certains isolants afin d'avoir une sonorité plus présente dans l'habitacle. Le V8 est toujours associé à une boîte automatique à huit rapports et à une transmission intégrale quattro, la répartition du couple fournissant davantage de puissance aux roues où l'on détecte le plus d'adhérence. Cela rend la voiture plus agile et plus réactive tout en réduisant le sous-virage.

La RS 6 Avant Performance reçoit des jantes de 21 pouces ou de 22 pouces. Ces nouvelles jantes pèsent environ cinq kg de moins que les jantes de 22 pouces actuelles. La voiture est équipée de nouveaux pneus Continental Sport Contact 7. Audi précise que la distance d'arrêt est deux mètres plus courte lors d'un freinage de 100 à 0 km/h par rapport à la version classique.

Plus de 300 km/h en v-max

Il y a également eu quelques ajustements techniques, avec un temps de réponse de la boîte de vitesse raccourci lorsque le client utilise les palettes, un mode "roue libre" plus efficace ou encore l'intégration de série du RS Dynamic Package avec une vitesse de pointe relevée à 280 km/h, les roues directrices et un différentiel quattro sport sur l'essieu arrière.

Mais une Audi sans option n'est pas une Audi, et il est possible d'opter pour le RS Dynamic Package Plus qui porte la vitesse de pointe à 305 km/h et intègre un système de freinage carbone-céramique.

À quoi reconnaît-on une version Performance ?

D'un point de vue esthétique, l'Audi RS 6 Performance se reconnaît aux détails gris mat sur les rétroviseurs, les appendices aérodynamiques et ses barres de toit. 16 couleurs sont disponibles, dont les nouvelles teintes Bleu Ascari Blue et Dew Silver.

À bord, la RS 6 reçoit des inserts bleus qui contrastent avec le cuir noir et les moulures en Alcantara et en fibre de carbone. En outre, il est possible d'opter pour le pack design RS, qui comprend des éléments décoratifs exclusifs sur le tableau de bord, les panneaux de porte et l'accoudoir central.

Enfin, le combiné d'instrumentation de 12,3 pouces intègre un indicateur de rapport engagé avec des voyants verts, jaunes et rouges dans le plus pur style des voitures de course.

Pour s'offrir la nouvelle Audi RS 6 Performance, il faudra débourser, au minimum, 146 450 euros, sans option et sans le malus. Les commandes ouvriront le 8 décembre prochain.