La voiture la plus rapide d'Audi est actuellement la fabuleuse R8, une supercar dotée d'un V10 atmosphérique capable d'atteindre 320 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en trois secondes environ. Mais cette R8, elle possède un défaut : elle ne peut accueillir que deux passagers, mais sans trop de bagages de préférence.

Imaginez maintenant, pouvoir atteindre 300 km/h avec toute votre famille, tous les bagages, et le tout sans payer une fortune pour 4, voire 5 billets de TGV. C'est ce que propose l'Audi RS 6, l'une des sportives les plus véloces de ces 20 dernières années.

La genèse

L'arrivée de la RS 6 dans la gamme Audi remonte à 2002, avec l'A6 C5, et se déclinait en deux carrosseries, berline et Avant. Audi était auréolé de ses succès en sport automobile et venait de remporter les deux premières de ce qui allait être une série de quatre victoires consécutives aux 24 Heures du Mans. Dans le même temps, la marque venait de présenter la RS 4 Avant. Le moment était aussi venu de donner à l'A6 sa première véritable version sportive.

Les ingénieurs ont dû trouver des compromis sous le capot, car le V8 4,2 litres qui, dans sa version atmosphérique de 340 ch et qui équipait déjà la S6, avait besoin d'espace supplémentaire pour l'arrivée d'une variante bi-turbo afin de marquer une vraie différence avec sa petite sœur. Les ingénieurs ont ainsi allongé et élargi la carrosserie d'environ 4 cm, le tout complété par des boucliers spécifiques, des jantes plus grosses et deux grosses sorties d'échappement ovales.

Audi RS 6 Avant 2002

Les modifications ont été effectuées en Angleterre, avec la collaboration de Cosworth, de quoi sortir 450 ch et 560 Nm de couple du V8 bi-turbo, le tout avec des performances similaires à celles du modèle qui courait en DTM. De série, la voiture est équipée des quatre roues motrices et d'une boîte de vitesses automatique tiptronic avec convertisseur de couple.

Le 0 à 100 km/h est bouclé en 4,7 secondes, tandis que la première RS 6 en a aussi profité pour inaugurer une nouvelle suspension Dynamic Ride Control (DRC), capable de réduire la prise de roulis et les mouvements de caisse en conduite sportive.

En fin de carrière, la division quattro GmbH d'Audi lui a donné un petit coup de fouet avec la version "Plus". La puissance est passée de 450 à 480 ch et le couple de 560 à 580 Nm. La vitesse maximale a été relevée à 280 km/h au lieu de 250.

Audi RS 6 Avant 2008

La RS 6 au moteur de Lamborghini

En 2008, six ans après la première RS 6, arrive la deuxième génération qui se distingue, outre l'augmentation prévisible de la puissance, par l'adoption du "plus gros" moteur jamais vu sur ce modèle : le V10 5,0 litres qui équipait la Lamborghini Gallardo, mais ici avec deux turbocompresseurs, de quoi faire grimper la puissance à 580 ch et 650 Nm de couple dès 1500 tr/min.

Le groupe motopropulseur pesait 278 kg et, pour assurer la bonne lubrification du V10 dans les virages à grande vitesse, Audi avait intégré un carter sec, comme sur les moteurs de course, ce qui lui permettait d'être monté plus bas, donnant à l'ensemble de la voiture un meilleur centre de gravité. La transmission automatique à six vitesses a été retravaillée au niveau de son système de refroidissement, tandis que la loi des passages de rapports fut modifiée.

Audi RS 6 Avant 2008

Cette RS 6 est la première à avoir atteint une vitesse maximale supérieure à 300 km/h, 303 km/h pour être précis, dans sa variante "Plus", alors que le modèle "de base" pouvait atteindre 280 km/h avec l'option adéquate. Sur l'exercice du 0 à 100 km/h, la RS 6 berline ne réclamait que 4,5 secondes, contre 4,6 pour l'Avant.

La RS 6 C6 était également la première à proposer l'option freins en carbone-céramique (disques de 420 mm à l'avant, 356 mm à l'arrière), tandis que la suspension DRC était équipée pour la première fois d'une unité de réglage supplémentaire au niveau des amortisseurs avec trois niveaux.

Audi RS 6 Avant 2013

Le retour du V8

L'Audi RS 6 C7 fait un petit retour en arrière avec l'abandon du V10 au profit d'un "petit" V8 4,0 litres bi-turbo. La version berline disparaît du catalogue et Audi propose désormais la RS 7 Sportback comme alternative.

Sans avoir eu besoin d'augmenter la puissance, qui est même tombée à 560 ch, les ingénieurs sont parvenus à encore faire grimper d'un cran le dynamisme de la voiture, en travaillant surtout sur le poids, grâce à une plus grande utilisation d'aluminium notamment, et en réduisant la masse d'environ 120 kg.

Le recul de 15 cm du moteur a également permis de réduire le poids au niveau du train avant. La répartition des masses est ainsi passée de 60/40 à 55/45 sur la C6. Au total, Audi a "retiré" pratiquement 100 kg sur le seul train avant. Les 20 ch en moins ont ensuite été compensés par un couple de 700 Nm, le tout transmis aux quatre roues via une boîte automatique à huit rapports.

La RS 6 Avant C7 ne met que 3,9 secondes pour atteindre les 100 km/h, soit une demi-seconde de moins que son prédécesseur, et peut atteindre 305 km/h. Dans le même temps, la consommation de carburant a été réduite de 30 % grâce à la désactivation d'une partie des cylindres.

Une fois encore, des freins céramiques avec disques de 420/365 mm étaient disponibles. Une suspension pneumatique est disponible de série, avec une hauteur de caisse plus basse de 20 millimètres par rapport à l'A6 standard. La RS 6 C7 pouvait également être équipée d'un crochet de remorquage, une option que ne proposait pas les anciennes générations.

En 2015, deux ans après son lancement, la puissance a été portée à 605 ch avec la version Performance. Avec la fonction overboost, le couple est temporairement augmenté à 750 Nm et le 0 à 100 km/h ne réclame plus que 3,7 secondes.

Audi RS 6 Avant 2019

La consécration

La quatrième génération de l'Audi RS 6 Avant, basée sur l'A6 C8, a été lancée en 2019, trois ans avant le 20ème anniversaire du modèle. Cette version a conservé son V8 4,0 litres bi-turbo, mais avec une puissance "de base" de 600 ch et un couple de 800 Nm. Pour la première fois de son histoire, la voiture est équipée d'une hybridation légère de 48 volts qui contribue à améliorer encore son efficacité.

Malgré ses dimensions et son poids importants, la nouvelle RS 6 Avant parvient encore à grappiller quelques dixièmes sur le 0 à 100 km/h avec 3,6 secondes annoncées, tandis qu'il ne lui faut que 12 secondes pour atteindre les 200 km/h.

En termes de style, la RS 6 Avant C8 ne partage que le toit, les portes avant et le hayon avec le modèle de base. Le reste a été entièrement revu, avec un allongement de la silhouette d'environ 8 cm. La taille des roues est passée à 21 pouces de série avec des pneus 275/35 et jusqu'à 22 pouces (285/30) en option.

Pour la seconde partie de sa carrière, qui arrivera sans doute cette année, il y a fort à parier qu'Audi prépare une petite surprise. En 2025, quand la nouvelle génération pointera le bout de son nez, bonne nouvelle, elle conservera son moteur thermique. En revanche, celui-ci sera étayé d'un petit moteur électrique, ce qui en fera la première RS 6 hybride rechargeable de l'histoire... mais aussi la dernière thermique. Après ça, la RS 6, comme l'ensemble de la gamme Audi, passera à l'électrique.