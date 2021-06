Voici une information qu'il faut prendre avec des pincettes pour le moment, du moins en attendant la confirmation officielle de la part de la firme aux anneaux. Dans un communiqué envoyé par Reuters citant le journal allemand Süddeutsche Zeitung, la fin des moteurs thermiques chez Audi serait beaucoup plus proche que prévue.

Selon les informations fournies par le journal germanique, Markus Duesmann, le patron d'Audi, aurait déclaré aux directeurs de la marque et aux représentants syndicaux que le dernier modèle estampillé Audi équipé d'un moteur essence ou diesel serait lancé en 2026. À cette date, Audi lancera donc son tout dernier modèle avec un moteur thermique.

Ensuite, toujours selon le journal allemand, tous les modèles hybrides rechargeables disparaîtront progressivement d'ici les cinq ans à partir de 2026. Il n'y aura donc plus de lancement de modèles PHEV pour Audi à partir de 2026, ce qui veut dire que la marque ne lancera plus que des modèles 100 % électriques à partir de cette date.

L'Audi Q4 e-tron est l'un des nouveaux modèles 100 % électriques lancés par la firme aux anneaux.

Si l'information venait à être confirmée par Audi, reste à savoir quel sera ce fameux dernier modèle thermique lancé. Nous pouvons déjà exclure les Audi A4 et A6, car la firme d'Ingolstadt a déjà annoncé que les deux modèles deviendront des véhicules électriques à l'horizon 2030, signifiant ainsi que les dernières versions équipées d'un moteur thermique seront sorties avant 2026. Un cycle de vie de seulement quatre ans serait bien trop court et trop peu rentable.

En ce qui concerne le reste de la gamme, Audi a récemment laissé entendre que l'A1 ne sera peut-être pas renouvelée, puisque le groupe Volkswagen couvre déjà bien le segment des citadines avec les Volkswagen Polo, Škoda Fabia et autres Seat Ibiza. D'autres rumeurs ont aussi évoqué l'avenir des sportives de la gamme, à savoir les TT et R8 qui, vraisemblablement, devraient devenir des voitures 100 % électriques, et potentiellement sous une autre forme.

Volkswagen ayant déjà confirmé qu'il y aura une neuvième génération pour la Golf, on ne peut s'empêcher de se demander si la toute dernière Audi à avoir des cylindres sera l'A3, les deux modèles étant liés mécaniquement. La dernière génération d'Audi A3 est sortie en 2020, une nouvelle génération en 2026 n'est donc pas à exclure. Même si c'est le cas, la logique voudrait que cette nouvelle A3 soit électrifiée pour répondre aux normes d'émissions de plus en plus strictes. Il s'agirait donc d'un modèle hybride rechargeable.

Si l'on considère que le cycle de vie d'un produit va de six à sept ans, Audi pourrait donc mettre fin à la production de voitures thermique avant 2035. D'ici là, des moteurs tels que le cinq cylindres en ligne de 2,5 litres de cylindrée ou encore le V10 atmosphérique 5,2 litres sont toujours disponibles pour ceux pouvant s'offrir une RS 3, un TT RS ou une R8. La nouvelle RS 3 sera équipée du cinq cylindres, il restera donc encore un peu de marge pour se l'offrir, tandis que l'Audi R8 V10 ne devrait pas disparaître du catalogue avant 2023.