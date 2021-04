C'est le 31 janvier 2017 que la cinquième génération de la Seat Ibiza fut officiellement dévoilée. Plus de quatre ans après, la citadine espagnole à l'accent germanique s'offre une petite cure de jouvence avec, au programme, un look qui évolue légèrement, de nouvelles technologies, notamment au niveau des aides à la conduite, et une gamme de moteurs qui évolue légèrement.

Après cinq générations et plus de six millions d'unités écoulées depuis 1984, la Seat Ibiza est une petite institution pour la firme ibérique, et la présentation d'un nouveau modèle, même s'il s'agit d'un restylage, est un petit évènement. Comme le Seat Arona restylé qui est présenté en même temps, l'Ibiza restylée reçoit de nouvelles optiques à LED de série, avec la possibilité d'avoir des feux full LED en option. La marque a également ajouté de nouvelles jantes de 17 et de 18 pouces au catalogue, tandis que le logo "Ibiza" en italique est apposé sur la malle du coffre, comme les Seat Leon, Tarraco et autres Ateca restylés.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, les changements esthétiques ne sont pas franchement visibles, sauf pour un œil vraiment averti. À l'intérieur, les changements sont un peu plus perceptibles, l'Ibiza restylée gagne notamment une nouvelle planche de bord. Il y a également d'autres modifications, à commencer par le système d'info-divertissement qui grandit de 20 % et passe à 9,2 pouces. Il s'agira d'une option, l'écran livré de série faisant 8,25 pouces.

L'écran est désormais compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Il y a une commande vocale qui s'active lorsque vous dites "Hola", vous permettant, par exemple, de rentrer une destination au sein du GPS tout en gardant les mains sur le volant. L'application Seat Connect permet aussi de vérifier en temps réel le niveau de carburant, le verrouillage des portes, ou encore d'être alerté si la voiture dépasse une certaine vitesse, notamment si vous prêtez votre véhicule à quelqu'un d'autre.

La Seat Ibiza restylée est également équipée d'aides à la conduite, à commencer par le fameux "Travel Assist" qui permet à la petite espagnole de revendiquer une conduite autonome de niveau 2 en combinant le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la voie.

Comme énoncé plus haut, il y a du changement dans la gamme. Il y a quelques mois, Seat avait déjà officialisé l'arrêt du quatre cylindres 1,6 litre TDI de 95 chevaux au sein de la gamme Ibiza. Un moteur qui aurait pu revenir avec ce restylage, mais il n'en est rien. Il n'y aura plus de diesel au catalogue de l'Ibiza, ce carburant étant remplacé par une offre au gaz naturel avec un petit bloc 1,0 litre TGI de 90 chevaux associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Du côté des blocs essence, il y a un peu plus de choix, avec un moteur quatre cylindres 1,0 litre MPI atmosphérique de 80 chevaux, deux versions trois cylindres 1,0 litre TSI de 95 et 110 chevaux, tandis qu'un bloc quatre cylindres 1,5 litre de 150 chevaux, associé à une boîte robotisée DSG à sept rapports, fera office de haut de gamme.