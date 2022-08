Parfaite pour un garage à une seule voiture, l'Audi RS 6 est une voiture polyvalente qui offre un excellent mélange de luxe, de performances et de praticité. C'est une bouffée d'air frais dans un monde de RS, AMG et M, à condition que vous puissiez supporter son prix prohibitif.

Les quatre anneaux en ont presque fini avec le développement des moteurs à combustion, mais il reste encore de la vie dans le V8 biturbo. La puissance du 4.0 litres est en passe d'être augmentée, et c'est pour bientôt.

Dans une entrevue accordée à la publication australienne Wheels, la porte-parole d'Audi pour la gamme A6 et la R8 a laissé entendre qu'il y aurait une RS 6 plus musclée. Interrogée sur les perspectives d'une nouvelle RS 6 Performance, Eva Stania a répondu "attendons de voir", ajoutant que la marque d'Ingolstadt a "quelques idées, alors attendons de voir". Comme si cela ne suffisait pas, elle a été encore plus claire :

"Vous avez conduit la RS 6 (C7) en version Performance. Nous avons récemment lancé la R8 RWD en version Performance, donc vous pouvez être à peu près sûrs que nous allons suivre cette voie."

Mais attendez, il y a plus. Wheels cite des initiés d'Audi qui affirment qu'une RS 6 Avant "très spéciale" arrivera après la Performance. La super familiale est déjà très puissante avec 600 ch et 800 Nm de couple.

Cependant, le groupe VW utilise ce moteur dans une variété de produits haut de gamme, notamment le Lamborghini Urus, où il développe 50 ch et 50 Nm supplémentaires. Le SUV de Lamborghini pourrait arriver avec plus de puissance dans sa version reliftée.

La RS 6 Performance est censée arriver avant la fin de cette année pour célébrer le 20e anniversaire du modèle, mais le break spécial ne devrait pas arriver avant le milieu de la décennie. Il a déjà été confirmé que le modèle de la prochaine génération sera équipé d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable et qu'il sera le dernier à utiliser un moteur à combustion. Pour rappel, tous les produits qu'Audi lancera à partir de 2026 seront des véhicules électriques.