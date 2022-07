Les "porte-étendards" sont l'un des meilleurs moyens dont disposent les constructeurs automobiles pour faire parler de leurs véhicules, et attirer plus de clients chez les concessionnaires. Plus qu'une réelle augmentation des ventes, ces voitures sont créées pour l'image de marque, une vitrine qui présente le nec plus ultra en termes de technologie, de design et de performances.

Certaines d'entre elles sont des modèles uniques, d'autres font partie d'une gamme dédiée. C'est le cas des familles de performance d'Audi (appelées RS), BMW (M) et Mercedes (AMG), et d'autres marques premium comme Alfa Romeo (Quadrifoglio), Lexus (F) et Jaguar (SVR). La plupart d'entre elles sont dérivées de la gamme classique mais intègrent des moteurs surpuissants avec un poids réduit.

Qui vend le plus ?

Les données recueillies par JATO Dynamics pour certains marchés européens indiquent que la gamme RS d'Audi était la plus populaire en 2021 et au cours du premier trimestre de cette année.

Cette famille, qui comprend les RS 3, RS 4, RS 5, RS 6, RS e-tron GT, RS Q3, RS Q3 Sportback, RS Q8 et TT RS, a pris la tête de ce classement exclusif avec environ 17 600 unités enregistrées en 2021, et près de 7000 unités au premier trimestre 2022. Cela représente respectivement 3,0 % et 4,7 % du volume total de la marque.

Audi a correctement positionné cette famille grâce à une splendide campagne de marketing et à une large gamme de versions. Néanmoins, il manque des modèles clés comme le RS Q5.

Ventes des familles performantes en Europe

La famille RS a été suivie par la famille AMG de Mercedes. Elle a enregistré environ 6300 unités au premier trimestre 2022, soit une baisse de 34 % par rapport au premier trimestre 2021. Les versions AMG des Classe A, C, E et G, et des CLA, CLS, GLA, GLB, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé et SL ont représenté 4,1 % du volume total de la marque au cours de la même période (contre 5,4 % au T1 2021).

Enfin, il y a la famille M de BMW. Au cours des trois premiers mois de cette année, la marque munichoise a enregistré environ 3600 unités des M3, M4, M5, M8 et des versions M/M Compétition des X3, X4, X5 et X6. Le volume a augmenté de 18 %, principalement grâce à la dernière génération des M3 et M4, toutes deux dotées de la grande calandre qui fait polémique. Contrairement à Audi et Mercedes, la gamme M de BMW a représenté 2,3 % du total des ventes de la marque.

Quelle différence de prix pour un modèle performant ?

Grosses ventes pour les Quadrifoglio

Il est assez intéressant de voir la plus grande importance que représente la gamme de performance pour Alfa Romeo. Alors que chez les rivaux allemands, elles ont compté entre 2,3 % à 4,7 % des immatriculations, au cours du premier trimestre, les versions Quadrifoglio de la Giulia et du Stelvio ont représenté 5,8 % du total d'Alfa au cours de la même période. C'est même plus que leur poids au premier trimestre 2021, à 5,3 %.

Comment cela est-il possible ? Une partie de l'explication est due à l'offre traditionnelle limitée. Cependant, il est également clair que les voitures halo d'Alfa Romeo sont assez populaires en termes de visibilité médiatique et de résultats de performance.