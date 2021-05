Il n'a pas fallu bien longtemps pour que la nouvelle BMW M3 soit comparée à ses concurrentes. Dans cette vidéo, la sportive allemande est alignée face à une italienne, et pas n'importe laquelle, j'ai nommé l'Alfa Romeo Giulia QV.

Les deux berlines ont des performances similaires, ainsi que des fiches techniques assez proches. La nouvelle M3 est toujours dotée de son 6 cylindres en ligne bi-turbo de 3,0 litres de cylindrée. Dans sa version Compétition, il délivre 510 ch.

L'Alfa Romeo Giulia QV est tout aussi puissante. Elle aussi délivre 510 ch grâce à cette fois son V6 de 2,9 litres de cylindrée. Là où les deux rivales diffèrent, c'est au niveau du couple avec 650 Nm pour la BMW contre 600 Nm pour l'Alfa Romeo.

En revanche, si la BMW semble avoir un petit avantage, il faut garder en tête que la sportive de Munich est bien plus lourde. Sa balance affiche 1705 kg contre 1585 kg pour la Giulia QV, soit une différence de 120 kg.

Sur papier, les deux concurrentes du jour se talonnent, mais en réalité, l'une des deux semble avoir l'ascendant sur l'autre. Cette course de Drag Race n'a pas été réalisée dans des conditions optimales, la piste était froide et le temps légèrement pluvieux. Au départ, la Giulia QV avait un peu de mal à passer toute sa puissance au sol, ce qui a largement profité à la BMW qui envoie pourtant elle aussi sa puissance à l'arrière.

Pour déterminer qui de l'Alfa ou de la BMW est supérieure, il faudrait réorganiser un duel avec de meilleures conditions. L'Alfa Romeo sera certainement plus à l'aise et apte à affronter la BMW M.

L'Italienne est sur le marché depuis 5 ans, l'âge de la retraite va être atteint. Son avenir est inconnu et incertain, surtout depuis la fusion de FCA et de PSA et de la nomination de Jean-Philippe Imparato (ex-PDG de Peugeot) à la tête du constructeur italien.