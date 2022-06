En 50 ans d'histoire, BMW M a prouvé sa valeur en tant que division haute performance du constructeur automobile allemand avec l'introduction des voitures badgées M.

Mais après plusieurs décennies, seuls trois modèles CSL ont été retenus : la 3.0 CSL de 1973 (peu après la naissance de BMW M), la E46 M3 CSL de 2003 et la M4 CSL tout juste dévoilée.

L'acronyme CSL - qui signifie "Coupe Sport Lightweight" - est devenu synonyme de voitures M à la fois légitimes sur route et aptes à la conduite sur circuit, et leur exclusivité les a rendues plus désirables pour les amateurs et les collectionneurs.

Mais saviez-vous que BMW possède quatre autres prototypes CSL qui ont failli voir le jour ? BMW M nous emmène visiter un garage secret où résident ces quatre voitures, dont certaines n'ont jamais été vues auparavant.

BMW M3 CSL E46 V8

À ne pas confondre avec la BMW M3 GTR, le prototype E46 M3 CSL V8 est resté une pièce unique, mais avec un objectif. Avec un moteur S65VB40 de 4,0 litres développant 430 ch, ce prototype a été créé par BMW pour servir de support à l'essai du V8 utilisé dans d'autres BMW sur le site. Les enseignements tirés de la M3 CSL V8 ont été repris dans la famille des moteurs M, comme le S85 (V10) et le S65 (V8).

BMW M5 CSL E60 V10

Tout comme la M3 CSL V8, la BMW M5 CSL E60 V10 est devenue le prototype d'un nouveau V10 de 5,5 litres à haut régime qui développait 630 ch et culminait à 8750 tr/min. Pour aller de pair avec l'immense puissance créée, BMW a créé une M5 CSL plus légère avec un toit en carbone, des sièges Recaro et pas de sièges arrière, ce qui a permis de gagner 150 kilogrammes.

D'autres réglages avaient été effectués, notamment au niveau de la suspension et du refroidissement, grâce auxquels la M5 CSL a bouclé le Nürburgring en 7 minutes et 50 secondes. La BMW M5 CSL est restée une pièce unique, célébrant le 25e anniversaire de BMW M .

BMW M6 CSL E63 V10

Différente des prototypes M3 CSL V8 et M5 CSL, la E63 M6 CSL V10 est devenue un banc d'essai pour l'aérodynamique active de BMW. Outre la réduction du poids, la M6 CSL V10 était équipée d'un spoiler arrière automatique et d'un spoiler avant rétractable, conçus pour améliorer encore les performances du coupé.

La BMW M6 CSL était également équipée des rétroviseurs extérieurs M à double branche , que l'on retrouve sur les modèles BMW les plus sportifs de nos jours.

BMW M2 CSL F87

La M2 la plus hardcore était la M2 CS de 450 chevaux, mais saviez-vous que BMW M travaillait simultanément sur une M2 CSL ? Conçue pour améliorer les performances de la M2 Competition, la M2 CSL avait la même quantité de chevaux et 550 Newton-mètres de couple, propulsant une voiture légère à deux places avec des sièges baquets, un arceau de sécurité, une console centrale en CFRP, un aileron arrière en carbone et des freins en carbone-céramique.

La M2 CS et la M2 CSL ont toutes deux été présentées en interne, mais le feu vert a été donné à la M2 CS, dont les caractéristiques sont plus adaptées à un usage quotidien. La M2 CSL est restée une pièce unique.