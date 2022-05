La M4 CSL est la nouvelle reine des circuits du côté de chez BMW. Rarement dans l'histoire de la firme munichoise, nous avons vu des modèles conçus de manière aussi extrême et destinés principalement à la piste.

Avec un 3,0 litres porté à 550 ch et un poids réduit de plus de 100 kg, la M4 CSL sera produite à seulement 1 000 unités (dont 29 pour la France) et sera, à coup sûr, bientôt un classique. Et ce ne sera pas la première, puisque la M4 a déjà eu le droit à plusieurs éditions limitées, même si peu d'entre elles peuvent rivaliser avec la nouvelle CSL.

BMW M4 GTS

Présentée sous forme de concept au Concours d'Élégance de Pebble Beach en août 2015, la M4 GTS est devenue réalité en 2016. Produite à 700 exemplaires, c'est à certains égards la version qui se rapproche le plus de la philosophie de la M4 CSL.

Le six cylindres 3,0 litres bi-turbo développe 500 ch et 600 Nm, et 27 kg ont été économisés par rapport à une version "standard" grâce à l'ajout à profusion de fibres de carbone et à la suppression de la banquette arrière. Capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et d'atteindre 305 km/h, elle est parvenue à boucler un tour du Nürburgring en 7 minutes 28 secondes, soit pratiquement le même temps qu'une Porsche Carrera GT.

BMW M4 DTM Edition Champion

Curieusement, la M4 DTM Champion Edition a été vendue à deux moments différents. Initialement, cette édition spéciale a été lancée en 2014 à la suite de la victoire de Marco Wittman au championnat DTM. BMW n'en a produit que 23 exemplaires, comme le numéro de voiture du pilote allemand.

Après avoir également remporté la saison 2016, BMW a réédité ce modèle en 200 exemplaires supplémentaires, construits sur la base de la M4 GTS, mais sans certains détails qui étaient pourtant présents sur la première version tels que les inserts orange.

BMW M4 CS

Aussi sauvage et spéciale qu'elle soit, le M4 CS est la moins "exclusive" de tous les modèles de cette liste. Produite en 2017 à 3 000 exemplaires dans le monde, la CS se situait entre la Compétition et la GTS. Elle développe 460 ch et 600 Nm.

Le modèle se caractérise par un poids inférieur d'environ 20 kg par rapport à celui d'une M4 classique, grâce à l'utilisation de la fibre de carbone, à de nouveaux sièges M Sport allégés et à la présence de sangles à la place des poignées traditionnelles pour fermer les portes.

BMW M4 Cabriolet Edition 30 Jähre

L'édition 30 Jähre a été dévoilée en 2018 pour célébrer les 30 ans de la dynastie des cabriolets M3, des modèles qui sont évidemment étroitement liés à la M4.

Les 300 exemplaires étaient disponibles avec les teintes "Macao Blue", "Mandarin II Uni" et, pour le Royaume-Uni uniquement, en "Frozen Dark Grey". Par rapport aux autres M4, les modifications étaient uniquement cosmétiques et comprenaient des garnitures spécifiques pour l'habitacle et de nombreux détails exclusifs en carbone.

BMW M4 Edition M Heritage

Avec le moteur de 450 ch de la M4 Compétition, la M4 Edition M Heritage a été produite à 750 exemplaires pour célébrer la fin de carrière de la génération F82.

Comme pour l'édition 30 Jähre, les différences ne concernent que l'esthétique avec trois couleurs disponibles (les trois présentes sur la photo) et des inserts M4 Heritage dans l'habitacle.

BMW M4 x KITH

La M4 x KITH a été la première édition spéciale de la nouvelle génération de M4. Présentée en 2020, elle est le fruit d'une collaboration entre BMW et la marque de mode KITH.

De base, cette série spéciale repose sur la M4 Compétition de 510 ch et a été produite à 150 exemplaires. Proposée uniquement en noir, argent et blanc, la M4 x KITH se distingue par son logo présent sur le toit en carbone et de nombreuses références à la marque à l'intérieur.