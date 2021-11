Porsche sort rarement une hypercar. Mais lorsqu'elle le fait, tout le monde la remarque. Entre la mythique 959 et la plus récente 918 Spyder et son V8 hybride rechargeable, la firme de Stuttgart a lancé peut-être la Porsche la plus désirable de toutes : la Carrera GT. Ce bolide et à moteur central et toit amovible est considérée comme la dernière "vraie" hypercar de la marque. Sans électrification on entend.

Avec un V10 atmosphérique qui transmet sa puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle, la seule chose dont on a besoin, c'est d'un peu d'essence et d'un tronçon de route vide. Sans limitation de vitesse tant qu'à faire. Justement le YouTuber AutoTopNL, qui gagne sa vie en conduisant des voitures plus ou moins rapides à toute allure sur l'Autobahn, a eu l'occasion de prendre le volant de la Carrera GT pour une accélération sans fin sur une zone illimitée l'autoroute allemande.

Née à une époque où le filtre à particules pour l'essence n'existait pas et où les réglementations sur les émissions étaient beaucoup moins strictes, le modèle haut de gamme de Porsche des années 2000 a un son absolument épique lorsqu'il hurle jusqu'à 9000 tr/min. Même selon les normes d'aujourd'hui, il reste très rapide, sans avoir recours à quelconque suralimentation ni à un assistance hybride pour obtenir un coup de pouce supplémentaire.

L'industrie automobile s'orientant progressivement vers les véhicules électriques, on peut affirmer qu'un tel moteur ne sera plus jamais installé dans une voiture de série homologuée pour la route. Il est vraiment dommage que Porsche n'ait pas donné suite à la Carrera GT avec une autre machine à moteur V10. Même si le V8 hybride de la 918 Spyder était plus puissant, le son généré par le moteur 5,7 litres qui prend ses origines au Mans a quelque chose d'unique.

Le design de la voiture a vieilli comme un bon vin et les sorties d'échappement restent parmi les meilleures jamais vues. Il est fort à parier que les Porschistes les plus aisés feraient la queue pour acheter une voiture similaire qui évoquerait l'esprit de la Carrera GT. Peut-être une réinterprétation réservée à la piste, dans la même veine que la 935 moderne ? Bien sûr, ce n'est qu'un vœu pieux de notre part.

Entre-temps, Porsche a joué avec l'idée d'un nouveau joyau de la couronne, en dévoilant en novembre 2020 la 919 Street, un modèle grandeur nature en terre cuite qu'elle avait gardé secret pendant quelques années. Cependant, selon le PDG de la société, Oliver Blume, une nouvelle hypercar n'est pas prévue avant 2025. On peut déjà dire sans trop se tromper qu'elle sera plus électrifiée que la 918 Spyder. À tel point qu'on ne peut pas non plus exclure qu'elle n'ait même pas de moteur à combustion interne !