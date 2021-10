Les vidéos de voitures poussées à leur vitesse maximale sur autoroute (allemande évidemment), sont particulièrement populaires sur le net (voir les liens en bas de page). Et si l'on aime s'émerveiller devant un compteur de voiture sportive, pour ne pas dire de supercar, atteindre des chiffres que le commun des mortels n'atteindra jamais, parfois, il est aussi bon de voir comment évoluent les voitures "normales" sur l'Autobahn.

À l'image de cette Volkswagen Golf de dernière génération, l'une des voitures les plus populaires sur le Vieux Continent. Cette nouvelle vidéo de la chaîne TopSpeedGermany sur YouTube nous emmène plus précisément à bord de la Golf 1.5 TSI 2021 pour une rapide vérification de la vitesse de pointe sur Autobahn. Et vous risquez d'être surpris par les résultats. Certes ce n'est pas une fusée, mais c'est quand même plutôt rapide pour une voiture avec un moteur de 1,5 litre.

La Golf 1,5 TSI développe 150 chevaux (110 kilowatts) et 220 Nm de couple dans cette configuration et transmet la puissance aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Comme vous pouvez l'entendre au début de la vidéo, le son du moteur n'est pas formidable, mais ce n'est pas non plus ce que recherchent en priorité les acheteurs de ce genre de modèles.

Sur le papier, ce moteur devrait être suffisant pour passer de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. Si l'on n'a pas l'occasion de voir une accélération en départ arrêté, la façon dont la Golf se mêle au trafic sur l'Autobahn est assez impressionnante. Avec le moteur tournant à environ 6500 tr/min, la voiture atteint une vitesse d'environ 130 km/h en quelques secondes.

Il est intéressant de voir que le conducteur garde le moteur en quatrième vitesse jusqu'à environ 200 km/h. La vitesse la plus élevée enregistrée au cours de ce court trajet sur l'Autobahn est de 230 km/h en cinquième vitesse. Alors c'est sûr ce n'est pas très impressionnant, mais pour une voiture "normale" ainsi motorisée, c'est quand même pas mal !