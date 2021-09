La Lamborghini Aventador SVJ a fait ses débuts il y a un peu plus de trois ans, offrant à la supercar une transformation axée vers la piste. De nouveaux éléments aérodynamiques actifs et une augmentation de la puissance ont permis à la voiture de battre le record du tour du Nürburgring à l'époque.

Une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube AutoTopNL spécialisée dans les passages à vitesse élevées sur les sections libres de l'autoroute allemande, nous montre l'Aventador en pleine performance sur l'Autobahn.

La voiture est là pour un essai à grande vitesse, et la Lamborghini ne déçoit pas. La supercar n'a aucun mal à atteindre 332 kilomètres par heure sur la voie publique. Cependant, il a fallu au conducteur plusieurs tentatives pour franchir la barre des 300 km/h (184 km/h) en raison du trafic. Cependant, la circulation s'est finalement suffisamment dégagée pour lui permettre d'atteindre une vitesse remarquable.

Lorsque Lamborghini a présenté l'Aventador SVJ, elle y a intégré le V12 le plus puissant que la société ait jamais fabriqué. Il développe une puissance de 770 chevaux et un couple de 720 Nm. Lamborghini affirme que la voiture peut atteindre 100 km/h en seulement 2,8 secondes et 200 km/h en 8,6 secondes. Et même si la SVJ a atteint 332 km/h sur l'autoroute allemande, elle est encore loin de sa vitesse maximale de 350 km/h.

Parmi les améliorations apportées aux performances de la voiture figure le système Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) de deuxième génération - aérodynamique active. Ce système modifie la forme de la voiture en fonction des conditions de conduite et comprend un énorme splitter avant, un aileron et bien plus encore. Tout cela aide la supercar à transmettre sa puissance au sol.

Les livraisons de la supercar exclusive ont commencé au début de 2019, le prix unitaire étant de 419 000 €. La société a prévu de ne produire que 963 exemplaires de la supercar.