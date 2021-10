La nouvelle Porsche 911 Turbo S est une véritable fusée sortie d'usine. Nous l'avons vue déjà affronter plusieurs voitures de sport et supercars, et le résultat a toujours été le même (ou presque). Mais la génération 992 constitue également une très bonne base pour les modifications après-vente - le moteur et la transmission peuvent gérer encore pas mal de puissance supplémentaire.

L'entreprise allemande LCE Performance a réalisé une 911 Turbo S de 900 chevaux (662 kilowatts). Et forcément, la chaîne AutoTopNL sur YouTube a décidé de l'essayer sur l'Autobahn. La vidéo commence par une présentation de la 911, suivie de quelques essais sur des routes secondaires et, enfin, d'un essai sur une section sans restriction de l'autoroute allemande. Et quel plaisir !

Dans la première moitié de la vidéo, nous voyons la 911 Turbo S modifiée effectuer des accélérations très rapides, et le présentateur de la vidéo explique que la voiture est en effet capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,6-2,7 secondes pour la version de "base". La version modifiée elle peut faire le départ arrêté de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes !

Sur l'Autobahn, la 911 Turbo S déploie tout son potentiel et il faut bien dire que c'est impressionnant. Alors qu'elle roule à environ 140 km/h, elle accélère jusqu'à 200 km/h et même plus en l'espace de deux secondes environ. La vitesse de 300 km/h est atteinte avec une facilité déconcertante et la vitesse maximale atteinte dans la vidéo est d'environ 316 km/h.

L'accélération folle et la vitesse maximale très élevée ne sont pas les seuls facteurs qui font de cette 911 Turbo S un bolide absolu. Comme l'explique le présentateur, malgré l'énorme puissance, la voiture reste très facile à conduire et tout fonctionne parfaitement.

Galerie: Porsche 911 Turbo (2020)