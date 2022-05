BMW entre dans le vif des célébrations du 50ème anniversaire de sa division M. Pour marquer cet évènement, la M4 CSL fait sa première mondiale au Concours d'Élégance de la Villa d'Este, la déclinaison la plus extrême et exclusive du coupé allemand qui sera produite à partir de juillet à seulement 1 000 exemplaires.

Le retour du blason CSL

"Competition Sport Lightweight" : telle est la signification de l'acronyme CSL. En partant du premier concept, la M4 CSL poursuit la dynastie qui a débuté avec la 3.0 CSL des années 1970 puis, en 2003, avec la M3 CSL. La nouvelle M4 CSL partage une grande partie de ses gènes avec la M4 GT3, ce qui explique notamment un chrono assez remarquable lors de ses premiers essais sur le Nürburgring.

BMW communique sur un tour en 7:20.207 sur la boucle de 20,832 km. C'est plus rapide qu'une Ferrari 488 GTB (et seulement trois secondes de moins qu'une Porsche 911 Turbo S). Ce chrono en fait la BMW homologuée pour la route la plus rapide de l'histoire sur l'Enfer Vert.

Sous le capot, nous retrouvons le six cylindres en ligne S58 des M3 et M4 Compétition (et bientôt aussi de la M3 Touring) qui passe de 510 à 550 ch, avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,7 secondes et un 0 à 200 km/h en 10,7 secondes. La vitesse maximale, quant à elle, est annoncée à 307 km/h. Des données particulièrement intéressantes compte tenu du fait que la M4 CSL est une propulsion et non une xDrive.

De nombreux éléments techniques de la M4 GT3 ont été intégrés à la M4 CSL, comme le turbo, le système de refroidissement spécifique et l'échappement haute performance en titane. La boîte de vitesses, quant à elle, est une M Steptronic automatique à huit rapports dont le calibrage a été adapté spécifiquement à cette version CSL.

Une authentique voiture de sport

La BMW M4 CSL présentée en photos est revêtue d'une teinte mate exclusive "Frozen Brooklyn Gray" (les couleurs "Alpine White" et "Sapphire Black" sont aussi disponibles) avec des éléments en carbone et quelques inserts rouges pour faire ressortir son côté sportif. Par rapport à une M4 Compétition, la CSL reçoit un capot avec un double bossage, des badges noirs et des prises d'air encore plus grosses.

Lorsque la voiture est déverrouillée, les optiques dotées de la technologie laser s'allument en jaune, faisant ainsi clairement écho à l'univers de la compétition. La signature lumineuse des feux arrière est également particulière, elle est dotée d'une nouvelle technologie permettant de créer un effet tridimensionnel.

Les ingénieurs ont revu également la rigidité de la carrosserie pour mieux gérer le surplus de puissance et la réduction du poids. Un nouveau système de suspension a été installé, il permet notamment d'abaisser la voiture de huit millimètres par rapport à une M4 Compétition.

En outre, le contrôle de traction peut être réglé sur dix niveaux différents. La CSL est équipée de jantes en alliage léger de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière. Elles sont cerclées par des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R développés spécialement pour ce modèle en 275/35 ZR 19 à l'avant et 285/30 ZR 20 à l'arrière.

"L" pour légèreté

La BMW M4 CSL pèse 1 625 kg avec un plein d'essence. Elle pèse 100 kilos de moins qu'une M4 Compétition, et pour abaisser son poids, la sportive munichoise a suivi un régime draconien, à commencer par la suppression de la banquette arrière et la présence de sièges M Carbon avec une armature en fibre de carbone. Tout cela a permis de gagner déjà 45 kg sur la balance.

21 kg supplémentaires ont été économisés au niveau du châssis avec l'installation d'un système de freinage M en carbone-céramique, ainsi que de nouvelles suspensions et de nouveaux bras. Les ingénieurs sont aussi parvenus à économiser encore 15 kg en retirant certains panneaux d'isolation acoustique, tandis que huit kilos ont été économisés grâce à un système d'échappement en titane, une nouvelle calandre et de nouveaux feux arrière. Du carbone a aussi été utilisé pour le capot, le coffre et divers éléments du tableau de bord.

Un cockpit de voiture de course

Fibre de carbone et Alcantara à perte de vue, voici à quoi ressemble l'intérieur de la M4 CSL. Les sièges M Carbon sont équipés de harnais et ne peuvent être réglés qu'en profondeur et uniquement manuellement. Pour toute modification, il faudra passer par les ateliers de la marque.

Nous retrouvons le système BMW Live Cockpit Professional en guise d'instrumentation. Il se compose d'un écran central de 10,25 pouces et d'une dalle de 12,3 pouces placé sous les yeux du conducteur.

Les graphismes et certaines fonctions sont spécifiques à la CSL. Nous retrouvons notamment le M Drive Professional, qui comprend des applications telles que le M Drift Analyzer, le M Laptimer et la gestion personnalisée des différents modes de conduite. BMW Maps, BMW Intelligent Personal Assistant, l'affichage tête-haute et le BMW Drive Recorder complètent l'ensemble.

Pour s'offrir ce nouveau petit morceau d'histoire de BMW M, il faudra débourser environ 170 000 euros, hors malus. Pour rappel, une BMW M4 Compétition débute, en France, à partir de 107 650 euros.