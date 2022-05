Il faut bien avouer qu'entre des éléments de style réinterprétés parfois à l'extrême et des modifications mécaniques historiques, BMW ne s'est pas fait que des amis chez les fans de la marque bavaroise. On pense évidemment aussi bien aux "naseaux" gigantesques des dernières M3 et M4, et a fortiori les nouveaux feux des Série 7 et X7, qu'au passage à la traction des Série 1 et Série 2 Gran Tourer.

Mais que l'on se rassure, si BMW est bien obligé de s'adapter à l'air du temps, il n'en oublie pas pour autant les puristes, ceux qui ne jureraient que par un moteur plein et la propulsion. Et la nouvelle BMW Série 2 Coupé est bel et bien là pour rassurer, comme pour mieux conjurer les tendances actuelles. Un six cylindres, pas d'électrification et une envie de jouer de l'arrière-train, voilà un essai qui s'annonce excitant !

D'autant plus que nous avons pu essayer cette BMW Série 2 Coupé dans des conditions exceptionnelles, celles du Tour Auto 2022, le constructeur allemand étant partenaire officiel. Des conditions idéales pour tester cette auto sportive, entre rythme dynamique et véritables épreuves de spéciales sur toute fermée. Moteur !

BMW et le Tour Auto

Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur BMW et le Tour Auto, une histoire qui dure depuis 12 ans déjà. Et qui nous a permis de prendre le volant de cette M240i pour cette édition 2022 entre Paris et Andorre, lors de l'étape reliant Limoges à Bordeaux, dans le convoi des voitures ouvreuses... derrière un certain Ari Vatanen !

D'où le rythme effréné imposé par l'ancien député européen et surtout, même si ce n'était pas dans une BMW mais une Peugeot 405 T16, le pilote qui s'envole vers les nuages dans la mythique course de Pikes Peak en 1988, et dont le film Climb Dance de Jean Louis Mourey est gravé dans nos mémoires.

Par ailleurs, en plus de fournir près d'une cinquantaine de véhicules à l'organisation du Tour Auto, BMW était également engagé dans l'épreuve en fournissant à nos confrères de L'Argus une BMW 2002 Tii. Un modèle dont la BMW M240i xDrive Coupé se veut évidemment être l'héritière !

Petit coupé musclé

D'ailleurs, la nouveau coupé Série 2 reprend des codes esthétiques de son ancêtre, comme le profil tricorps, avec une malle de coffre marquée. Les dimensions relativement contenues font également le pont entre les deux générations, de même que les ailes élargies de notre modèle d'essai qui font écho aux passages de roues gonflés de la voiture des années 70. Les analogies s'arrêtent là, la nouvelle Série 2 arborant un look résolument moderne. Et surtout, elle n'est plus qu'une Série 1 un peu spéciale. Elle s'affirme enfin !

Les plus réticents aux récentes orientations stylistiques de BMW apprécieront les deux larges haricots à l'avant du coupé. Le regard est légèrement hautain avec une petite pointe d'agressivité, mais pas de quoi faire peur en la voyant arriver dans le rétroviseur. Visuellement, les proportions sont parfaitement équilibrées, et à la regarder, on apprécie particulièrement le capot bombé, les ailes élargies, la malle de coffre dont le pli supérieur sert de spoiler... Sans oublier le fameux pli Hoffmeister au niveau de la custode arrière !

Notre modèle d'essai ajoute à tout ça quelques spécificités marquées du sceau de M Performance. Des jantes au dessin spécifique, des logos spéciaux pour les 50 ans de Motorsport, un spoiler carbone plus agressif sur la malle de coffre... Ça en jette !

Pas de fioritures

En ouvrant la portière (de nuit), on est immédiatement accueilli par les couleurs de M sur les garnitures, rétro-éclairées. Gadget ? Sans doute. Mais c'est très beau. On rentre dans un cocon définitivement sportif où de toute façon les trois bandes se retrouvent un peu partout. Pour le reste, on connait déjà bien l'intérieur proches d'autres modèles de la gamme. L'ambiance est sportive mais aussi technologique et sans fioritures. Les finitions sont exemplaires et l'on se familiarise très vite avec les deux écrans, même si l'instrumentation aurait pu être simplifiée visuellement pour retrouver les infos essentielles. Question d'habitude.

À l'arrière en revanche mieux vaut ne pas être trop grand pour s'y glisser, ni faire de trop longs trajets d'un coup. Et il n'y a que deux places. Point. En revanche, le coffre, avec ses 390 litres, est plutôt accueillant.

Comme une envie de jouer

Juste avant d'appuyer sur le bouton Start/Stop central, rappelons que cette nouvelle Série 2 n'est pas basée sur la plateforme de la Série 1, mais opte pour celle, baptisée CLAR, qui sert notamment aux Série 3 et Série 4. De quoi installer un 6 cylindres longitudinal à l'avant, et être en propulsion. À ceci prêt que notre M240i du jour est une quatre roues motrices. Sur le papier en tout cas car la voiture se dote d'un différentiel arrière piloté qui permet d'envoyer jusqu’à 100 % du couple sur la roue extérieure. Et donc de se comporter comme une propulsion.

Pour ce qui est du moteur sour le capot bombé, il s'agit donc d'un six en ligne de 2998 cm3, turbocompressé, associé à une boîte automatique à 8 rapports ZF. Il revendique quand même 374 chevaux et 500 Nm de couple. De quoi atteindre 100 km/h en 4,3 secondes. Pour rappel, la BMW M2 sortie en 2016 revendiquait 370 ch, 465 Nm, et un 0 à 100 en 4,3 secondes. Tiens donc... Voilà en tout cas qui donne envie de prendre la route.

La sonorité du six cylindres met en joie au démarrage, avant de se faire un peu plus discrète. Mais pas le temps de conduire en condition normale disons, du quotidien, car notre mission du jour se rappelle à nous, et Ari Vatanen, dans sa M4 Coupé, n'est visiblement pas un ami qui nous veut du bien. Ou plutôt si : même avec un départ à 6h du matin pour devancer les concurrents du Tour Auto 2022, il a visiblement à coeur de nous faire découvrir le potentiel de cette M240i le plus vite possible !

C'est donc à un train d'enfer que nous entamons notre journée sur les magnifiques routes du Limousin, au petit matin, dans ce coupé BMW qui ne demande qu'à vous donner du plaisir au volant. Avant d'attaquer les petites routes, on se rend vite compte de l'élasticité sans fin de son six cylindres sur autoroute, très souple en mode Confort (par défaut au démarrage de la voiture), il reprend facilement à tous les régimes grâce à ses 500 Nm de couple. Le confort et le silence à bord sont également de mise.

Il faudra sortir de la quatre voies pour que les choses sérieuses commencent. Et à un rythme toujours aussi soutenu, on passe rapidement du mode Confort au mode Sport pour palier au confort des suspensions et rendre la voiture un peu plus ferme. La direction, déjà directe et précise, se raffermit également, et la M240i se transforme en joujou extra. Mais attention, sans jamais se montrer ni cassante, ni inconfortable, ni trop bruyante (malgré une note à l'échappement et dans les haut-parleurs plus forte), ni violente.

Non, on éprouve instantanément du plaisir à son volant, surtout quand le bandeau de bitume commence à serpenter. Le train avant vient se placer là où vous le lui demandez avec précision, tandis que le train arrière à mesure que la confiance au volant arrive, commence à jouer légèrement. L'ESP veille au grain, et la voiture ne se montre jamais piégeuse. Quant aux levées de pieds, elles vous gratifient de quelques crépitements bienvenus.

Et si en ne faisant pas attention au compteur on se retrouve vite à des vitesses prohibées, le contexte du Tour Auto nous aura également permis de participer aux épreuves spéciales sur lesquelles les anciennes viennent aussi se défouler. Et sur route fermée, forcément, malgré quelques appréhensions dues au manque d'habitude de ce genre d'exercice, on peut attaquer comme il se doit. Et là encore la BMW M240i se prête au jeu avec plaisir, vous aidant à dépasser vos limites en toute sécurité. On joue volontiers des palettes solidaires au volant pour accentuer la sensation sportive.

S'il fallait trouver quelque chose à redire, les freins auraient peut-être mérités d'être légèrement plus mordants. Et le son de la voiture un peu plus présent car à la tombée des rapports, on a du mal à entendre où on en est.

Conclusion

La BMW M240i xDrive est une vraie BMW. Une pure BMW comme on les aime. Un coupé aux dimensions (relativement) contenues, qui sait passer du tempérament de GT à celui de véritable sportive en quelques secondes. De quoi gratifier son conducteur en toutes situations, sans jamais en faire trop, ni dans le confort, ni dans la violence. Une polyvalence qui manquera sans doute à la future M2 qui donnera évidemment beaucoup plus dans les performances, et un tempérament plein d'enthousiasme qui est sans doute appelé à disparaître dans les années à venir, avec un moteur délicieux qui échappe encore à toute forme d'électrification.

Le prix : 42 600 € pour la "petite" 220i de 184 chevaux, 45 500 € pour la 220d (diesel donc) de 190 ch, et 60 700 € pour notre M240i. Sans option. Et sans malus. Lequel est de 9950 € minimum (jusqu'à 18 188 € selon les équipements). Quand on sait que pour pas tellement moins cher on a le droit à une Mercedes-AMG A 35 (52 649 € et malus de 11 488 €) avec 70 chevaux de moins, et qu'une Audi RS3, même avec 26 ch de plus, est proposée à partir de 69 990 € avec un malus débutant à 21 966 €, donc bien plus chère, cette BMW M240i a là aussi de quoi réjouir !

Photos : Ugo Missana pour BMW