MH2 450... En lisant cela, les fans de Manhart pourraient être méfiants. Après tout, le nom MH2 semble initialement indiquer une variante optimisée de la BMW M2. Mais alors "seulement" 450 ch ? Ce serait moins lors de la production en série ! La solution à cette énigme est que, dans ce cas, la base de cette voiture n’est en réalité pas le modèle haut de gamme du coupé compact de BMW.

La MH2 450 est plutôt issue de la M240i. Outre l'augmentation des performances, elle a naturellement reçu diverses autres améliorations techniques et visuelles pour devenir ce qu'elle est à présent.

Galerie: Manhart MH2 450 basée sur la BMW M240i Coupé (2024)

Manhart

Comme on le sait, la BMW M240i est propulsée par le six cylindres en ligne B58 Twin Power Turbo de trois litres. Grâce au turbocompresseur d'usine, il produit 374 ch et 500 Nm. Pour la MH2 450, l'unité est poussée à 440 ch et 600 Nm de couple (au maximum) à l'aide de l'unité de commande supplémentaire interne appelée MHtronik.

Un silencieux arrière Grail, avec fonction clapet, et quatre sorties d'échappement de 100 millimètres fournissent le fond acoustique approprié. Pour ceux dont les performances indiquées ici ne suffisent pas, Manhart propose également (sur demande) les stages 2 et 3 supplémentaires. Le système de freinage reste inchangé dans ce cas, mais des mises à niveau individuelles sont possibles.

La couleur de votre choix

En ce qui concerne le châssis, des ressorts d'abaissement H&R et une suspension coilover Variante 4 de KW sont disponibles pour donner à cette MH2 450 un comportement de conduite encore plus sportif et une suspension abaissée.

Enfin, l'abaissement de la carrosserie permet aux jantes Concave One de se tenir parfaitement sous les ailes. Elles ont des dimensions de 9x20 pouces à l'avant et de 10,5x20 pouces à l'arrière ainsi qu'une finition exceptionnelle en blanc brillant.

Manhart MH2 450

Manhart propose également au client des configurations individuelles de couleur de jante sur demande. Les pneus mesurent 245/30ZR20 à l'avant et 285/25ZR20 à l'arrière. Le préparateur a encore affiné la carrosserie de la MH2 450 avec un aileron avant, des éléments latéraux ainsi qu'un diffuseur et un aileron arrière, le tout en carbone. Elle demeure en tout cas bien visible.

Et pour conclure, à l'intérieur, le volant avec un nouveau revêtement en cuir/Alcantara, qui comprennent des branches peintes en noir et des palettes de changement de vitesse en carbone, donne une touche individuelle.