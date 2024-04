Le moteur à six cylindres en ligne B58 de BMW est en passe de devenir la référence en matière de courses de dragsters importées. Le moteur de 3,0 litres s'est révélé étonnamment robuste et capable de supporter une forte suralimentation, ce qui permet à ses propriétaires d'obtenir facilement une grande puissance et une grande vitesse sur la piste. Cette BMW Série 2 de 1500 chevaux est une nouvelle preuve que le B58 a mérité sa place de successeur du Toyota 2JZ.

De l'extérieur, ce coupé M240i xDrive semble pratiquement de série, à l'exception d'un jeu de pneus radiaux collants. On ne devinerait jamais qu'il cache une version hautement modifiée de son six cylindres B58 d'origine, équipé de nouveaux arbres à cames, de culasses poreuses, d'un système d'alimentation robuste et d'un turbocompresseur Precision de 74 millimètres.

Le système de transmission intégrale est conservé, alimenté par une version améliorée de la transmission automatique à huit rapports d'origine de la voiture, fabriquée par Pure Drivetrain Solutions. Les essieux sont renforcés et un arbre de transmission en carbone est utilisé pour gérer la torsion supplémentaire, mais, étonnamment, le différentiel arrière n'a pas été modifié.

BMW série 2 M240i

Mieux encore, l'ECU de série est conservé et modifié pour accepter toutes les modifications du groupe motopropulseur, ce qui signifie que cette Série 2 conserve la plupart de ses caractéristiques d'origine, y compris la climatisation, un système d'info-divertissement, un régulateur de vitesse et bien plus encore. La majeure partie de l'intérieur a également été conservée. D'après le propriétaire, la voiture pèse environ 3 500 kg lorsqu'il est assis à la place du conducteur.

C'est en partie pour cette raison que le récent temps de 7,9 secondes au quart de mile (400 mètres) à 280 km/h réalisé par la voiture lors du TX2K au Texas au début du mois est si surprenant. Ce temps fait de cette Série 2 la BMW la plus rapide de la planète au quart de mile, point final. Et ce, sans avoir à se soucier outre mesure du poids ou de l'aérodynamisme. Avec quelques modifications supplémentaires, nous sommes certains que cette BMW pourrait être encore plus rapide.