La Maserati MCXtrema est (presque) prête. Avant les livraisons prévues pour cet été, la super voiture de sport du Trident effectue des essais sur piste afin de peaufiner chaque détail de la configuration.

C'est Maserati eux-mêmes qui nous informent sur ces essais, en publiant ces dernières heures, une vidéo de la MCXtrema sur les vibreurs du circuit de Varano de' Melegari, en Italie.

Elle a déjà acquis de l'expérience

Jusqu'à présent, la Maserati a effectué 200 heures d'essais sur simulateur et plus de 1 000 heures d'analyse virtuelle, sans compter, justement, les essais sur piste.

Dévoilée lors de la Monterey Car Week en 2023, la MCXtrema est basée sur la MC20 et ne sera produite qu'en 62 exemplaires. Ce qui en fait une édition ultra-limitée destinée aux collectionneurs les plus fervents de la marque.

Il s'agit d'une voiture conçue uniquement pour la piste, propulsée par le V6 3.0 Nettuno porté à 740 ch et 730 Nm de couple grâce à l'installation de deux turbines améliorées.

Pour gérer cette augmentation de puissance, les ingénieurs ont adopté des suspensions dérivées du monde du sport automobile, avec un système de freinage de course en carbone-céramique.

Le groupe motopropulseur est complété par une boîte de vitesses séquentielle à 6 rapports avec embrayage renforcé et palettes au volant. Il transfère la puissance exclusivement aux roues arrière par l'intermédiaire d'un différentiel mécanique à glissement limité.

Un costume sur mesure

Esthétiquement, la MCXtrema se distingue par une carrosserie encore plus agressive et aérodynamique. Les lignes plus arrondies de la MC20 standard ont été remplacées par des formes plus anguleuses, ce qui lui confère une apparence audacieuse et unique.

L'intérieur de la Maserati n'est pas différent, avec une disposition symétrique qui rappelle un cockpit de monoplace. La console de commande divisée, placée sur une structure centrale en fibre de carbone, se déplace en synchronisation avec l'ouverture des portes, facilitant ainsi l'entrée et la sortie du conducteur. Mais le clou de l'intérieur est sans aucun doute le volant, équipé d'un écran central de 5 pouces qui fournit toutes les informations vitales sur la voiture.

Le prix n'a pas encore été annoncé, mais il faut s'attendre à ce qu'il soit bien plus élevé que les quelques 250 000 euros d'une MC20.