C'est officiel : la nouvelle Maserati Quattroporte sera lancée avec trois ans de retard. Le vaisseau amiral de la marque au Trident, prévu pour 2025, n'arrivera qu'en 2028.

Les raisons de ce report n'ont pas été données dans le communiqué de presse mais elles pourraient être liées à un changement de philosophie dans le positionnement du modèle. Ainsi, il ne s'agirait plus d'une berline classique mais d'un nouveau style afin de se différencier sur le marché.

Pour en revenir au plan de la gamme Maserati, retrouvez dans cet article le calendrier des prochains modèles, 2024 étant l'année de la nouvelle GranCabrio.

Les dernières thermiques

La Maserati GranCabrio sera la grande nouveauté de 2024. La présentation de la version à moteur thermique, munie du V6 qui équipe déjà le reste de la gamme, précèdera celle de la version électrique Folgore.

Les caractéristiques techniques devraient être les mêmes que celles de la GranTurismo : V6 3,0 litres essence bi-turbo d'une puissance maximale de 550 ch dans la version Trofeo, ou trois moteurs électriques à aimant permanent (deux à l'arrière et un à l'avant) d'une puissance de 761 ch, ou 830 ch en mode "overboost", et d'un couple de 1 350 Nm avec une batterie de 92,5 kWh.

Maserati GranTurismo 2023 Maserati GranCabrio 2024

La commercialisation de la Grecale Folgore, dotée d'une puissance de 410 kW (558 ch) et d'un couple de 820 Nm, a d'ores et déjà débuté. Elle est proposée à partir de 125 850 euros.

En 2025, ce sera au tour de la Maserati MC20 Folgore, une incarnation 100% électrique de la voiture de sport et dont les caractéristiques techniques ne sont pas encore connues. L'électricité sera de plus en plus présente dans les modèles du Trident, jusqu'à devenir le seul choix possible à partir de 2028.

Maserati MC20 Maserati Grecale Folgore

Pour 2026, il ne devrait y avoir aucune nouveauté du côté de Maserati. Mais en 2027, un nouveau grand SUV entièrement électrique, appelé pour l'instant E-UV BEV, sera présenté. Il pourrait s'agir de la nouvelle génération du Maserati Levante, mais aucune déclaration officielle n'a encore été faite à ce sujet.

Cela nous amène à 2028 et à la présentation de la nouvelle Maserati Quattroporte, pour laquelle des discussions sont en cours concernant l'orientation à donner au style et à la technologie.

Les confirmations

Maserati a souligné son engagement à se concentrer sur l'électrique et la production italienne, qui a été au centre du débat politique récemment. "Tous les modèles actuellement en production et les modèles futurs sont et seront conçus, développés et produits à 100% en Italie", a déclaré la société.