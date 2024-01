Le passé revient chez Renault. Pour séduire les nouvelles et anciennes générations de clients, la marque française adopte une véritable "opération nostalgie". En effet, dans un futur proche, des noms (voire des formes) qui ont écrit l'histoire de la marque vont revenir dans la gamme.

Les Renault 4 et 5, pour ne citer qu'elles, seront bientôt rejointes par la Twingo, dont le design reprendra intégralement celui du premier modèle des années 1990.

Retour aux années 1990

Aperçue par quelques photographes en novembre dernier, la Twingo reviendra en 2025 (ou 2026) exclusivement en version électrique. Si les moteurs seront nouveaux, le style sera très proche de celui qui a permis à cette Renault d'être l'une des citadines les plus vendues dans les années 1990.

Nouvelle Renault Twingo (2025), rendu Motor1.com

Dans notre rendu, nous avons essayé de donner vie au modèle de production qui, en principe, reprend presque entièrement les formes du concept présenté par Renault. L'avant est caractérisé par les phares semi-circulaires typiques - qui ressemblent à de vrais yeux - idéalement rejoints par un élément noir au centre de la calandre.

Sur le capot, les trois inserts noirs brillants rappellent les prises d'air du modèle original, tandis que les flancs massifs abritent des jantes de taille généreuse, peut-être même de 18 pouces. Il faut dire que ce look pourrait être celui d'une Twingo haut de gamme, tandis que les versions de base pourraient avoir des lignes plus douces et plus simples, notamment pour maintenir le prix de vente le plus bas possible.

Prix et batterie

C'est précisément le prix catalogue qui sera l'un des principaux arguments de vente de la nouvelle Twingo. Basée sur la nouvelle plate-forme Ampère A (développée exclusivement pour accueillir des modèles 100 % électriques), la Renault devrait démarrer à moins de 20 000 euros. Ainsi, une fois sur le marché, la Clio pourrait devenir l'une des électriques les moins chères et contribuer à accélérer l'adoption des modèles à batterie dans toute l'Europe.

Luca De Meo, PDG de Renault, lors de la présentation de la Renault Twingo Concept

Parmi les autres caractéristiques qui rendront la Twingo très intéressante, citons une nouvelle architecture logicielle avec des mises à jour OTA et une consommation moyenne de 10 kWh aux 100 km, bien que l'autonomie et les performances n'aient pas encore été déclarées.

Enfin, la Twingo utilisera de nombreux matériaux recyclés et recyclables et sera équipée de la fonctionnalité V2G (Vehicle to Grid) qui permet d'injecter de l'énergie dans le réseau à certains moments, en choisissant de manière autonome le meilleur moment pour recharger les batteries.

