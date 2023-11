La Renault Twingo est un modèle clé pour Renault. Elle a même été citée par Shakira dans une de ses chansons. En particulier avec la première génération, aux dimensions extérieures réduites et à l'espace intérieur de grande classe. Un modèle qui a été actualisé avec la deuxième génération, apparentée mécaniquement à la smart fortwo et également disponible en version 100% électrique. Pour elle, l'heure de la retraite a sonné. Mais ce ne sera pas un adieu.

Aujourd'hui, on apprend que la Renault Twingo reviendra en 2025 sous la forme d'une voiture purement et exclusivement électrique, basée sur une plateforme dédiée aux VE et développée par Ampere, la business unit créée pour concevoir, développer et produire les VE du Groupe. Mais ce qui ravira ceux qui ont aimé la petite voiture française, c'est son style : la petite voiture reviendra sous la forme d'un petit monospace.

Inspirée par son passé

Ces derniers temps, Renault s'est lancé dans une vaste opération nostalgie, en dépoussiérant d'abord la Renault 5, qui reviendra en 2024 sous forme de voiture électrique, et la Renault 4, qui suivra le même sort. Comme le dit l'adage, il n'y a pas deux sans trois, et dans ce cas-ci, le "trois" est la Renault Twingo.

Un retour qui reprend la forme de la première génération, avec une carrosserie de petit monospace et des lignes douces accompagnées d'éléments d'une grande modernité, comme les feux à LED, dont le design reprend intégralement celui de la Twingo d'origine. Le logo au centre du capot avant est remplacé par un petit écran OLED. Il y a fort à parier qu'il ne sera pas présent sur la version de série.

Renault Twingo électrique

Une version de série ? Oui, car la Twingo présentée aujourd'hui au Capital Day dédié à Ampère n'est qu'un concept. Mais attention, les formes resteront inchangées. En l'occurrence, son statut de prototype signifie qu'il n'y a pas d'informations mécaniques.

On sait seulement que la plateforme sera la nouvelle Ampere A, développée en interne et dédiée exclusivement aux modèles 100% électriques. Pas de philosophie multi-énergie donc, comme le font les modèles d'autres groupes.

Le prix de départ

L'information la plus intéressante concerne toutefois le prix de la nouvelle Renault Twingo : une fois sur le marché (on parle de 2025), elle coûtera moins de 20 000 euros. À titre de comparaison, la génération actuelle démarre à 24 050 euros, la Clio à 17 250 euros.

Basée, comme mentionné, sur une toute nouvelle plate-forme appelée "software defined", où le logiciel et le matériel seront entrelacés et où les mises à jour OTA seront dédiées non seulement à l'infodivertissement, mais à tous les aspects de la voiture, la nouvelle Twingo promet une consommation moyenne de 10 kW aux 100 km. L'autonomie n'a pas été communiquée, pas plus que les performances.

La nouvelle Renault Twingo électrique en compagnie de Luca De Meo

Elle utilisera massivement des matériaux recyclés et recyclables, utilisera 50% de matériaux en moins qu'un SUV électrique actuel et émettra 75% de CO2 en moins au cours de son cycle de vie qu'une voiture moyenne vendue aujourd'hui.

Selon vous, la nouvelle Renault Twingo va-t-elle faire sensation ?