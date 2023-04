Le climat pour les petites voitures et les véhicules urbains est de plus en plus rude. Les réglementations plus strictes en matière de normes d'émission et d'équipements de sécurité rendent ces versions de poche de plus en plus chères. Dans le pire des cas, elles disparaissent complètement du marché car leur prix est trop proche du modèle immédiatement supérieur. Opel Karl, Ford Ka+ ou Peugeot 108 nous ont déjà quittés et la Volkswagen e-Up survivra jusqu'à début 2024.

Alors à quoi peut ressembler l'avenir pour ces voitures ? Toyota a raccourci la Yaris pour devenir la nouvelle Aygo X, Mitsubishi continue avec bonheur à construire la Space Star depuis des lustres, tout comme Fiat avec la Panda et le moteur thermique 500. La propulsion électrique est-elle la seule bouée de sauvetage ? Compte tenu de l'interdiction d'homologation des nouveaux moteurs à combustion dans l'UE décidée pour 2035, ce sera probablement le cas à long terme.

11 Photos

Mais l'accent est mis sur le long terme. Même un géant comme Volkswagen admet qu'une petite voiture électrique en dessous de la future ID.2 all dans la fourchette d'environ 20 000 euros ne sera probablement pas envisageable avant 2027. Et Renault dans tout ça ? La Twingo fête actuellement ses 30 ans mais le célèbre petit modèle semble être mis à l'écart.

La troisième génération actuelle à cinq portes est sur le marché depuis septembre 2014. Elle doit son moteur arrière à la coopération avec Smart. À l'usine Renault slovène de Novo Mesto, la Twingo est sortie de la chaîne de montage avec la Smart Forfour et cette dernière a, d’ailleurs, été retirée du marché fin 2021. Smart poursuit désormais sa propre voie qui s'étend jusqu'en Chine.

Bientôt la porte de sortie ?

En 2019, la Renault Twingo a fait peau neuve, depuis la gamme de motorisations s'est considérablement restreinte : plus de 90 voire 110 ch, uniquement le moteur essence de base de 65 ch et la variante électrique E-Tech de 60 kW (82 ch). Motor1 Allemagne a interrogé Fabrice Cambolive, nouveau patron de la marque Renault, au sujet de la petite française.

Je connais beaucoup de gens qui roulent en Renault Twingo, même la première génération, et ils en sont très fiers. Mais maintenant, nous voyons la Twingo devenir de plus en plus marginalisée. Alors, quels sont les futurs projets de Renault la concernant ? Verrons-nous une nouvelle Twingo ?

Je pense qu'il faut réinventer une offre segment A. Tout d'abord, en ce qui concerne les petites voitures, il n'y a pas beaucoup d'offres en Europe. C'est pourquoi la Twingo et surtout la Twingo EV font leur boulot. Je pense par contre qu'on peut voir beaucoup de nouvelles tendances comme le quadricycle. Cela signifie que dans cette catégorie, vous avez besoin d'une voiture adaptée à la ville et intégrant toutes les nouvelles options de connectivité. Cela signifie qu'il y a un domaine que nous devons explorer. Cela dit, nous laissons cela ouvert, et s'il y a des nouvelles, nous y reviendrons dans les mois ou les années à venir. Nous avons laissé cette réponse ouverte jusqu'à présent, et nous savons que le segment A (la catégorie de voitures à laquelle la Twingo appartient) pourrait à nouveau être un segment où nous devons apporter de l'innovation. C'est clair.

Y a-t-il un calendrier concernant les nouveaux modèles Renault seront purement électriques ?