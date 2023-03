Deux ans avant le lancement de la production en série, la Volkswagen ID.2 se dévoile, ou plutôt le concept qui annonce son style et ses spécificité, baptisé ID. 2all. La voiture révélée par le constructeur n'a pourtant pas grand-chose d'un prototype : les lignes n'ont rien extravagantes, au contraire, et même l'habitacle ne se permet aucune fantaisie.

On peut donc être quasiment certain que la version finale sera très proche de ce que l'ont voit aujourd'hui, qui lance un design différent de la gamme ID de Volkswagen, et qui va s'en inspirer pour ses prochain modèle. L'ID. 2all incarne donc l'avenir électrique de Wolfsburg, que Volkswagen veut aussi abordable que possible : l'objectif est de la commercialiser à un prix de base sous la barre des 25 000 euros.

La Volkswagen ID. 2all lance un nouveau design

"Stabilité, sympathie et enthousiasme" : tels sont les trois piliers sur lesquels reposeront les futures Volkswagen, selon Andreas Mindt, récemment nommé responsable du design. Dans les faits, cela se traduit avec une Volkswagen ID. 2all très différente de l'ID.3 et du reste des véhicules électriques de la marque.

Les formes rappellent plus celles de la Polo et, comme cela était attendu, s'éloignent autant que possible de celles de l'ID.Life, concept présenté au Salon de Munich 2021 qui devait anticiper le style de l'ID.2 de série. Il n'en sera finalement rien.

Volkswagen ID.Life Volkswagen ID.2all

C'est précisément de la petite Polo que l'ID. 2all tient ses dimensions, avec ses quatre mètres de long. Le design se veut plus conventionnel et s'éloigne des rondeurs de l'ID.3. En effet, les nervures du capot et des flancs sont beaucoup plus marquées, à commencer par la calandre, dominée par la signature lumineuse, avec des LED sur toute la longueur pour créer un ensemble rappelant un peu un peu le design "renfrogné" de la Golf.

Calandre de la Volkswagen ID. 2all

La nouvelle Volkswagen électrique reprend également le design du montant arrière de la De la Golf de première génération, faisant ainsi un lien avec le passé.

Comme l'avant, l'arrière est également très reconnaissable grâce à la signature lumineuse qui traverse toute la largeur, logo compris.

L'habitacle de la Volkswagen ID. 2all

Si, à l'extérieur, la Volkswagen ID.2 all fait quelques références aux modèles thermiques de la marque, l'intérieur fait table rase avec le passé. Le design est minimal, comme le veut la tendance actuelle, avec un écran central (12,9 pouces) et un tableau de bord numérique (10,9 pouces) qui semblent presque posés sur le tableau de bord.

Mais là aussi, les références au passé sont présentes : parmi nombreux looks sont proposés pour les menus, l'un d'entre eux rappelle le style des Volkswagen des années 1970.

Version vintage de l'affichage dans la Volkswagen ID. 2all Version vintage de l'affichage dans la Volkswagen ID. 2all

Sous l'écran d'info-divertissement, doté par la nouvelle version du logiciel VW, on trouve une molette physique pour gérer le volume audio et des commandes – dont on ne sait pas si elles sont physiques ou haptiques – pour la climatisation. Un changement notable par rapport à ce que l'on trouve aujourd'hui.

Le volant est lui aussi minimal, avec des branches qui ne sont pas reliées au centre. On retrouve deux grandes modèles – qui rappellent beaucoup les Skoda – et très peu de boutons. Peut-être qu'une grande partie des commandes sera accessible via l'assistant vocal... ou peut-être que le modèle de série aura un design différent.

Les deux écrans de la Volkswagen ID. 2all

La plateforme MEB au cœur de la Volkswagen ID.2all

La vraie grande star de la Volkswagen ID.2 all, est sous le capot, avec l'utilisation de la plateforme MEB, et plus précisément de sa déclinaison Entry. Ce qui la distingue est la présence du moteur sur l'essieu avant et pas à l'arrière, contrairement à l'ID.3 et au reste de la gamme, ce qui libère la place pour le coffre.

La plateforme MEB Entry utilisée pour la Volkswagen ID. 2all

La plateforme MEB Entry ne lésine pas sur la technologie : Volkswagen a l'intention d'équiper de série l'ID.2 de différents systèmes tels que la dernière génération de Travel Assist, de phares Matrix LED IQ.LIGHT, de feux arrière 3D LED, ParkAssist Plus capable d'apprendre les différentes manœuvres de stationnement, et de sièges électriques réglables et massants.

Le tout avec un prix de départ de moins de 25 000 euros. Une version SUV, que l'on pourrait qualifier de pendant électrique du Volkswagen T-Cross, verra également le jour. Et si le véritable héritier spirituel de la Coccinelle et de la Golf était l'ID.2 ?