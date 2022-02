Modèle 2 de Tesla et ID.2 de Volkswagen: la bataille entre les géants de la voiture électrique va se poursuivre au cours des prochaines années avec des modèles compacts pour rendre les voitures à zéro émission de plus en plus "populaires".

La réponse de l'Allemagne aux États-Unis sera un modèle largement dérivé du concept ID.LIFE présenté pour la première fois au salon de l'automobile de Munich en septembre 2021. Il s'agit d'un crossover compact qui combine beaucoup de technologie et des performances attrayantes avec un prix de départ qui ne devrait pas dépasser 20 000 euros.

L'ID.2 sera un élément clé de la stratégie "ACCELERATE" de Volkswagen et nous avons essayé de l'imaginer avec une reconstitution graphique.

Se concentrer sur le caractère plutôt que sur l'aérodynamisme

En réalité, l'attaque de Wolfsburg sur le segment électrique urbain sera basée sur deux modèles : l'ID.2 "Urban" et l' ID.2 "X". L'ID.2 "Urban" devrait être basé sur le design du concept ID.LIFE, tandis que l'ID.2 "X" aura un tout nouveau look de voiture compacte classique à cinq portes.

Pour comparer avec les modèles thermiques, l'Urban sera une sorte d'évolution électrique de la Polo, tandis que le X sera plus proche du concept T-Cross.

Notrerendu se concentre sur la version crossover qui fera ses débuts en 2026 (un an après l'Urban). La reconstruction offre à un design plus proche de celui d'une voiture de série que l'ID.LIFE.

Volkswagen ID.2, le rendu exclusif par Motor1.com

En lieu et place des phares escamotables et de la peinture bois du concept, l'ID.2 X utilisera très probablement des solutions plus traditionnelles, notamment pour limiter le prix d'appel, qui sera nécessairement le point fort du crossover compact.

Les proportions de l'ID.2 X mettent l'accent sur la personnalité et un caractère propre par rapport aux plus grands ID.3 et ID.4. Plutôt que des formes arrondies et aérodynamiques, en effet, cette Volkswagen mise sur un design carré et des couleurs bicolores, grâce à la présence d'un capot, de moulures, de montants et de rétroviseurs noirs.

En revanche, l'ID.2 X pourra se passer d'une certaine efficacité aérodynamique, étant donné que son habitat naturel sera principalement la ville.

Volkswagen ID.Life Concept Volkswagen ID.Life Concept

En fait, ses dimensions pourraient être encore plus réduites que celles du concept de 4,09 m de long, 1,85 m de large et 1,6 m de haut, afin de rendre la voiture plus agile dans la circulation et lors des manœuvres de stationnement.

"Cool" aussi dans l'habitacle et dans les performances

Dans le concept ID.LIFE, la cabine a été transformée en une véritable salle de jeu avec un projecteur pour jouer à des jeux vidéo ou à des films. Il est peu probable que nous voyions une solution similaire sur le modèle de production, mais de nombreuses autres caractéristiques "cool" pourraient être confirmées, comme l'ouverture des portes par reconnaissance faciale ou le tableau de bord dérivé du bois recyclé.

Galerie: Volkswagen ID.2, l'illustration exclusive de Motor1.com

En général, nous nous attendons à ce que l'accent soit mis sur la connectivité et le multimédia, deux aspects essentiels pour tenter de séduire les jeunes clients.

Malgré ses dimensions compactes, l'ID.2 X aura une bonne capacité de chargement, avec une capacité globale qui pourrait confirmer le chiffre de1 285 litres du prototype.

Volkswagen s'appuiera sur la plateforme MEB Entry, une variante spéciale raccourcie de l'architecture qui donne également naissance à l'ID.3. Ce modèle sera le premier à avoir une traction avant et devrait être équipé d'une batterie de 62 kWh pour alimenter un moteur électrique de 234 ch et 290 Nm. Dans l'ID.LIFE, l'autonomie était de 400 km, tandis que l'accélération de 0 à 100 km/h était de 6,9 secondes (un chiffre très proche de celui de la Polo GTI).

La recette de l'ID.2 X sera également reprise par les autres marques du groupe Volkswagen. Comme pour la Up !, Skoda, Seat et (peut-être) Cupra auront également leurs propres voitures compactes électriques. Donc, Tesla a été prévenu.