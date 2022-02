Ferrari est en train de finaliser le développement de son Purosangue. Ces derniers mois, il a été aperçu à plusieurs reprises par les photographes, ce qui a permis à notre illustrateur de réaliser un rendu de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau et premier SUV au cheval cabré.

Le Purosangue a un nez qui plonge vers le bas à partir du pare-brise et les phares s'intègrent à l'extrémité. Il y a une grande calandre trapézoïdale. Les ouvertures dans les coins sont surmontées d'un feu de position à LED.

Sur le côté, le Purosangue présente un style épuré avec une courbe douce le long des portes. Un pli prononcé commençant derrière le garde-boue avant ajoute une touche visuelle au flanc.

Ce rendu ne montre pas l'arrière du Purosangue, c'est la partie de la carrosserie que Ferrari couvre le plus. Il semble que le toit arqué s'écoule dans le hayon. Les parties surélevées du camouflage laissent entendre qu'il y a un spoiler à l'endroit où la queue devient une pièce horizontale et plate.

Les véhicules de développement ont une paire de tuyaux d'échappement qui sortent de chaque coin inférieur. Nous nous attendons à ce que les embouts soient plus sophistiqués que les petits embouts circulaires visibles sur les photos espion.

Nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs du groupe motopropulseur utilisé par le Purosangue. Une vidéo du crossover roulant silencieusement laisse entendre qu'il est équipé d'un moteur hybride. Ce moteur pourrait être le V6 biturbo hybride rechargeable de la 296 GTB, qui développe 830 chevaux et 740 Nm de couple. Les rumeurs suggèrent également une option V12 qui pourrait venir plus tard.

Le Purosangue repose sur la nouvelle architecture à moteur central avant de Ferrari. Cette plateforme place le moteur derrière l'essieu avant et une boîte de vitesses à double embrayage qui se monte à l'arrière. Elle dispose d'une transmission intégrale.

Les photos et vidéos espions montrent le Purosangue avec une hauteur de caisse assez basse. Cependant, il se pourrait qu'il dispose d'une suspension adaptative capable de soulever le véhicule pour lui donner une apparence plus robuste. Ferrari a annoncé le Purosangue en 2018 et a promis de lancer le modèle avant fin de 2022. Nous devrions enfin pouvoir voir le modèle tant attendu dans quelques mois. Les livraisons commenceront en 2023.