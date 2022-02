Le moment est historique, Ferrari est sur le point de présenter son tout premier SUV. Il a été annoncé plusieurs années en arrière, et après une phase de développement, le Purosangue semble prêt à sortir de l'ombre pour terroriser ses concurrents tels que le Lamborghini Urus.

Après les photos espion, on découvre dans le rapport des ventes 2021 que le Ferrari Purosangue sera présenté et produit cette année, avant d'être livré aux premiers clients dès 2023. Il ne reste donc plus que quelques mois avant de découvrir cette nouveauté, que le constructeur au Cheval Cabré tente tant bien que mal de cacher par de lourds camouflages.

Le fabricant de Maranello ne donne pas plus d'informations et veut rester discret jusqu'au moment du lancement de sa probable et nouvelle vache à lait. On rappelle que l'Urus fait les beaux jours de Lamborghini, le Bentayga est le modèle le plus vendu chez Bentley, tout comme le Cullinan du côté de Rolls-Royce.

Ferrari n'est pas non plus à plaindre, l'an dernier, la marque a écoulé plus de 11 155 véhicules, un record ! Cela représente une hausse de 22,3 % par rapport à 2020, et ce n'est que le début, le Purosangue pourrait significativement doper les ventes au cours des prochaines années.

"Les résultats financiers record pour 2021 démontrent une fois de plus la force de notre modèle d'entreprise. Nous avons géré avec soin un impressionnant carnet de commandes, conformément à notre stratégie consistant à poursuivre une croissance contrôlée et à préserver l'exclusivité de la marque." Benedetto Vigna, PDG de Ferrari.

On chuchote que le Purosangue sera proposé en versions V8 et V12, mais cela n'a toujours pas été confirmé par les responsables de la marque. De plus, souvenez-vous, nous avons déjà évoqué le cas de ce prototype roulant sans faire de bruit. Nous avons alors envisagé l'arrivée d'un Ferrari Purosangue hybride rechargeable motorisé par le V6 de la Ferrari 296 GTB.