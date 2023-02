Volkswagen va commencer à produire l'ID.3 à son usine de Wolfsburg cet automne, après l'avoir conçue sur les sites de Zwickau et Dresde en Allemagne, ainsi qu'Anting en Chine. Et pour préparer ses employés à la fabrication de ce modèle électrique, le constructeur a eu une idée originale, un programme d'un jour qui les verra passer par une "eMotion Room", sorte d'escape game qui les aidera à se former aux besoins des véhicules zéro émission.

Le concept a déjà été mis en places avec trois salles dédiées à l'expérience et à laquelle environ 1 200 employés vont se confronter avant l'été. Ils devront répondre à des énigmes et résoudre des problèmes dans chaque pièce en moins de 20 minutes.

Volkswagen eMotionRoom

6 Photos

La première des trois salles les plongera au XIXe siècle, quand les moteurs électriques ont été inventés. Dans la deuxième, leurs connaissances de l'usine de Wolfburg, de son inauguration dans les années 1930 à son activité contemporaine, seront testées. La dernière pièce les confrontera à un univers numérique montrant l'avenir de l'automobile.

Comme dans un escape game, les employés seront réunis en équipes de quatre personnes et devront résoudre les énigmes avant d'accéder à la salle suivante. Deux "gamemasters" les guideront et suivront leur évolution en vidéo.

Volkswagen n'en est pas à son coup d'essai puisque les employés de Zwickau et Emden ont aussi connu l'eMotion Room. Le constructeur compte former 22 000 employés d'ici 2025 à Wolfsburg, dans un plan d'investissement de 460 millions d'euros destinés à adapter les chaînes de production à l'ID.3, ainsi qu'à un crossover compact électrique. Des investissements sont également prévus pour la prochaine génération du Tiguan.

Volkswagen a l'intention de mettre fin à la production de véhicules thermiques d'ici dix ans et de ne produire que des électriques. Les modèles vont se multiplier dans toute la gamme, de la future Golf à l'ID.7.