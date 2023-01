Le groupe Volkswagen a annoncé ses chiffres de vente pour l'année 2022, avec des baisses pour ses deux marques phares, Volkswagen et Audi. Voici le point marque par marque.

Les ventes de Volkswagen

Volkswagen a vendu 4,56 millions de véhicules sous sa marque en 2022, une baisse de 6,8% sur un an. Le constructeur allemand n'a pas donné de détails selon les régions du monde.

Volkswagen peut en revanche se féliciter de hausses de ses ventes de voitures électriques. Les livraisons de véhicules zéro émission ont augmenté de 23,6% pour atteindre 330 000 exemplaires. 143 000 d'entre eux ont été vendus en Chine, où les chiffres ont plus que doublé (102,9%).

L'ID.4 a représenté 170 000 de ces ventes à travers le monde, ce qui en fait le VE le plus populaire de la marque. Aux États-Unis, 22 700 Volkwagen ID.4 se sont vendus, une hausse de 27,7% sur un an.

"La nette croissance des livraisons de modèles électriques (BEV) atteste de l’attractivité de notre gamme de produits, confirmant que nous sommes sur la bonne voie pour devenir la marque la plus prisée dans le domaine de la mobilité durable", a déclaré Imelda Labbé, membre du directoire en charge du marketing, des ventes et de l’après-vente.

Dans un communiqué séparé, Volkswagen a donné des détails sur ses ventes en France, avec 97 293 immatriculations. Sa part de marché sur ce marché s'établit à 6,4%.

Aux États-Unis, les ventes ont chuté de 19,7% pour s'établir à 301 069 véhicules. Le modèle le plus populaire sur le marché américain a été le Tiguan (88 577 exemplaires contre 109 744 en 2021).

Les ventes d'Audi

Les tendances sont similaires pour Audi, qui a vendu 1 614 231 véhicules en 2022, une baisse de 3,9%. La firme aux anneaux reste la troisième marque prémium allemande derrière BMW et Mercedes.

Comme sa grande sœur VW, Audi peut se targuer de progresser dans l'électrique avec 118 196 véhicules vendus, soit une hausse de 45,8%.

"Les chiffres élevés de vente de modèles 100% électriques nous montrent que notre focalisation claire sur la mobilité électrique est la bonne voie à prendre", se félicite Hildegard Wortmann, membre du comité de direction des ventes et marketing chez Audi AG.

En France, Audi a vendu 44 098 voitures (-12,5%). Sur le marché américain, Audi a livré 186 875 véhicules, une baisse de 5%. Son modèle le plus vendu dans le pays a été le Q5 avec 62 912 ventes.

Les chiffres sont plus positifs sur les véhicules les plus performants, comme le montrent les chiffres de vente en hausse des marques de luxe. La division Audi Sport a ainsi livré 45 515 voitures en 2022, soit une hausse de 15,6%.

Skoda et Seat à la peine, Cupra en progrès

Skoda a aussi ses ventes reculer en 2022 avec 878 200 véhicules (-16,7%). L'Octavia est resté lé modèle phare de la marque tchèque avec 141 100 modèles écoulés mais ses ventes ont dégringolé de 29,7%. L'électrique a aussi le vent en poupe chez Skoda puisque son SUV Enyaq a enregistré 53 700 ventes, une progression de 20%.

Une baisse est également constatée chez Seat (385 600 véhicules vendus, -18,1%). L'Arona est restée son modèle le plus populaire (71,000 exemplaires, -33,5%). Auparavant quatrième marché de la marque, la France est désormais le cinquième avec 21 500 ventes (-31,1%).

N'ayant pas encore de modèle à quatre roues zéro émission, Seat n'est pas porté par les véhicules électriques mais par sa marque sportive, Cupra, qui a vu ses ventes grimper à 152 900 exemplaire (+92,7% en un an), dont 7 600 en France (+86,5%).

Porsche, Bentley et Lamborghini se portent bien

Sans surprise, Porsche est sur une tendance plus positive avec 309 884 véhicules vendus, une hausse de +9% en un an. Son modèle le plus populaire a été le Cayenne (95 604 ventes), devant le Macan (86 724), l'inusable 911 (40 410), le Taycan (34 801) et la Panamera (34 142)

Le premier marché de Porsche reste la Chine (93 286 modèles écoulés) devant l'Amérique du Nord (79 260) et l'Europe hors Allemagne (62 685). Le marché domestique de Porsche l'a vu livrer 29 512 véhicules en 2022.

La tendance de la forme des marques très haut de gamme s'est confirmée avec les ventes record de Bentley (15 174 véhicules, +4%) et de Lamborghini (9 224 véhicules, +10% et un chiffre record pour la marque).