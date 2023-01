Si les ventes des constructeurs généralistes sont en baisse, les marques de luxe se portent mieux que jamais ! Bugatti a livré 80 véhicules en 2022 tandis que Rolls-Royce en a vendu 6021, des nombres records pour les deux marques. Lamborhini a connu la même réussite. Le constructeur italien a vendu un total de 9233 véhicules à travers le monde, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année 2021.

La Lamborghini Urus a une nouvelle fois été le modèle le plus vendu de la marque du groupe Volkswagen, avec 5367 modèles du SUV livrés (+7% en un an). La Huracan occupe la deuxième place avec 3113 exemplaires livrés (+20%). L'Aventador, dont la production a pris fin en 2022, s'est écoulée à 753 exemplaires.

Galerie: Lamborghini Urus Performance 2022

21 Photos

Les États-Unis restent le premier marché de Lamborghini, qui a vendu 2721 voitures dans le pays, soit une hausse de 10%. La région comprenant la Chine continentale, Hong-Kong et Macau a vu ses ventes grimper de 9%, à 1018 exemplaires. Le troisième marché de Lamborhini a été l'Allemagne avec 808 voitures vendues et là aussi une hausse, de 14%. Un total 650 exemplaires a été livré au Royaume-Uni et 546 au Japon, où les ventes ont bondi de 22%.

Dans le même temps, Lamborghini a augmenté son nombre de points de vente, passant de 173 à 180 concessions, dans 53 pays.

Modèle Ventes 2022 Lamborghini Urus 5367 Lamborghini Huracan 3113 Lamborghini Aventador 753

"Notre trajectoire de croissance et de développement se poursuit et cela montre que notre direction est la bonne et que nos choix sont payants", se réjouit Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, pour qui 2023 sera "une année de défis et de changements pour lesquels nous sommes prêts, en allant toujours plus loin."

L'année 2023 marquera le début de la deuxième phase du programme Direzione Cor Tauri, la feuille de route présentée en 2021. Le constructeur investit 1,8 milliards sur cinq ans dans sa transition vers la production d'un plus grand nombre de modèles hybrides, avant de passer à une gamme 100% électrique.

Deux nouvelles déclinaisons de la Huracan ont été lancées l'an dernier, la Tecnica et la Sterrato. Cette dernière est un modèle surélevé avec un mode rallye. Le constructeur a aussi lancé l'Urus Performante, version plus puissante et plus légère du SUV.