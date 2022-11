Comme vous n'êtes certainement pas sans le savoir, la Lamborghini Aventador n'est plus commercialisée. Le dernier exemplaire a été vendu aux enchères par RM Sotheby's le 21 avril dernier pour un prix record de 1,6 million de dollars (environ 1,4 million d'euros) et l'heureux acquéreur vient de recevoir les clés.

En plus de la voiture, le client a également reçu un NFT unique créé en collaboration avec l'artiste Krista Kim, le producteur du DJ Steve Aoki.

Une œuvre d'art sur roues

En plus de mettre la main sur l'Aventador Ultimae la plus exclusive de l'histoire, le client a également reçu de nombreux autres petits bonus. Par exemple, ce dernier aura accès à des services VIP tels que des avant-premières virtuelles des futurs modèles en édition limitée, une visite privée du musée et un "Meet and Greet" virtuel avec Steve Aoki et Kirsta Kim.

Le NFT a été créée par Krista Kim et inspirée par les personnalisations de la véritable Aventador réalisées dans le cadre du programme Ad Personam de Lamborghini. Steve Aoki, quant à lui, a créé une bande-son exclusive pour la voiture et, en tant qu'expert dans le monde des NFT et des crypto-monnaies, a conseillé le constructeur sur la conception du modèle et de l'œuvre d'art numérique.

Avec un V12 atmosphérique de 780 ch

L'Ultimae est tout simplement l'Aventador la plus puissante jamais construite. La voiture est équipée d'un moteur V12 6,5 litres de 780 ch, soit 40 ch de plus que la S et 10 ch de plus que la SVJ. Plus légère de 25 kg que la S, elle s'appuie sur une boîte de vitesses robotisée ISR à sept rapports pour atteindre 355 km/h et passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes.

Tout comme le dernier exemple, les 599 autres Ultimae ont été personnalisées dans les moindres détails par leurs clients. Les premiers modèles ont déjà été livrés au cours de l'été 2021. Comment les distinguer ? La face avant est légèrement différente d'une Aventador "normale", tandis que les jantes en alliage arborent un design exclusif "Silver Dianthus".