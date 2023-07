Aux États-Unis, un conducteur âgé de 36 ans a, récemment, perdu le contrôle de sa superbe Lamborghini Aventador (enfin plus maintenant) sur l'autoroute et a violemment percuté l'arrière d'un camion à une vitesse de 161 km/h, d’après la Georgia State Patrol.

L’homme a pu être secouru et ressort de cet accident qu’avec une légère blessure mais sa supercar (une LP700-4 apparemment) ne s’en est pas aussi bien sortie à en juger par ces photos... Les trois quarts de la voiture ont plongé sous le poids-lourd et l’avant du véhicule est complètement détruit.

Espérons pour le conducteur qu’il dispose d’une assurance adaptée car c’est lui qui devra régler l’étendue des dégâts. En effet, selon les autorités locales, il serait le seul responsable de cette impressionnante collision. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cette accident.

Que vaut l’Aventador lorsqu’elle n’est pas cassée ?

La Lamborghini Aventador a été présentée pour la première fois au salon de Genève, en 2011, en remplacement de la magnifique et impressionnante Murcielago (voir-ci dessous). C’est l’une des voiture, flanquée du taureau, les plus rapides et des plus populaire de l’histoire de la marque avec son V12 atmosphérique de 700 à 780 ch (selon les versions) et de 690 Nm de couple, qui l’a propulse à plus de 350 km/h. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 2,9 secondes.

11 465 exemplaires de l’Aventador ont été vendus à travers le monde, de la première version à l’Ultimae, en passant par la S et la SVJ. Mais après plus de dix ans de bons et loyaux services, cette supercar a aussi tiré sa révérence pour laisser place à l’actuelle Lamborghini Revuelto, et ses 1015 ch, qui a notamment fait une apparition remarquée au festival de Goodwood. Alors si en plus on se met à casser les modèles qu’il nous reste…

