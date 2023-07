Au premier coup d'œil, vous n'identifierez pas cette voiture comme une Lamborghini. Les LMDh ont des règles à respecter, mais vous verrez des détails lumineux semblables à ceux d'une Lamborghini, nichés dans des panneaux de carrosserie aux lignes acérées. L'énorme aile et l'aileron vertical à l'arrière ne passent pas inaperçus.

Et puis il y a la couleur - Verde Mantis avec une bande de course en l'honneur du drapeau italien. C'est la Lamborghini SC63, et elle devrait se distinguer lors des courses de l'année prochaine.

C'est la machine de course que Lamborghini annonce depuis de nombreux mois. Elle ne ressemble pas à une Lambo au premier coup d'œil, mais en l'étudiant, des éléments de style familiers apparaissent. Nous avons déjà mentionné les feux en forme de Y, une tendance relativement récente de la marque italienne.

Le châssis monocoque provient de Liger - les règles LMDh exigent que toutes les voitures aient un châssis provenant d'un groupe de fournisseurs sélectionnés - mais le groupe de design Centro Stile de Lamborghini a combiné des composants fonctionnels avec des conduits NACA de type Countach, des passages de roues Revuelto, entre autres.

Cette voiture sera propulsée par un moteur entièrement nouveau sorti des ateliers de Lamborghini et conçu spécialement pour le programme de course. Il s'agit d'un V8 biturbo de 3,8 litres dont les turbos sont montés à l'extérieur du moteur pour un meilleur refroidissement, une meilleure maintenance et une meilleure répartition du poids. Nous ne connaissons pas la puissance du moteur seul, mais avec le système hybride imposé par la catégorie, la puissance totale atteint le maximum autorisé, soit 671 chevaux.

Les composants hybrides comprennent un moteur-générateur et une batterie avec une unité de contrôle électronique Bosch. Une transmission commune est utilisée pour toutes les voitures LMDh, mais Lamborghini a ajusté les rapports de vitesse pour répondre au mieux à ses besoins.

Deux voitures de course SC63 prendront finalement la piste. L'une d'entre elles fera campagne pendant une saison complète dans le Championnat du monde d'endurance de la FIA pour 2024, tandis que l'autre se rendra en IMSA pour les épreuves du Championnat d'endurance nord-américain. Elles feront partie de l'équipe Iron Lynx, qui a déjà l'expérience de Lamborghini avec une Huracan GT3 Evo 2 en IMSA et dans la série GT World Challenge Europe.

La SC63 n'est cependant pas encore prête pour la course. Les essais se poursuivront jusqu'aux débuts de la voiture lors de la saison de course 2024. Lamborghini cherchera à se faire connaître avec les pilotes d'usine Mirko Bortolotti et Andrea Caldarelli, ainsi qu'avec les nouveaux venus Daniil Kvyat et Romain Grosjean, issus du monde de la Formule 1.

"La SC63 est la voiture de course la plus avancée jamais produite par Lamborghini et elle suit notre feuille de route Direzione Cor Tauri établie par la marque pour l'électrification de notre gamme de produits", a déclaré Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini. "L'opportunité de participer à certaines des plus grandes courses d'endurance au monde avec un prototype hybride correspond à notre vision de l'avenir de la mobilité haute performance, comme cela a été démontré pour les voitures homologuées pour la route avec le lancement de la Revuelto. La SC63 LMDh est un pas vers les plus hautes sphères et vers l'avenir du sport automobile pour notre Squadra Corse".

La Lamborghini SC63 sera présente au Goodwood Festival of Speed 2023, qui se déroule du 13 au 16 juillet.