Lamborghini dévoilera sa LMDh, lors du Goodwood Festival of Speed de cette année. Cette voiture participera au Championnat du monde d'endurance de la FIA 2024 et à la Coupe d'endurance IMSA WeatherTech Sports Car Championship, dans les catégories Hypercar et GTP. Elle participera également aux 24 heures du Mans, aux 12 heures de Sebring, aux 24 heures de Daytona, etc.

Le constructeur automobile italien présentera officiellement sa voiture dans une semaine, le jeudi 13 juillet. Nous avons appris l'année dernière que la Lamborghini utilisera un moteur V8 biturbo à assistance hybride. La catégorie LMDh a une puissance maximale de 671 chevaux, et il s'agira du premier moteur de course entièrement développé par la division compétition Squadra Corse de la firme de Bologne.

Galerie: Lamborghini Revuelto

39 Photos

Les autres règles de la catégorie LMDh limitent le poids des voitures à 1030 kg (sans le conducteur ni le carburant) et la vitesse de pointe à 340 kilomètres par heure. Les voitures doivent également utiliser un fournisseur de châssis - Lamborghini a choisi Liger, avec une unité de moteur-générateur Bosch et un bloc-batterie Williams Advanced Engineering.

Lamborghini commencera à courir l'année prochaine, aux côtés de l'Alpine A424 _β, de la Porsche 936, de la BMW M Hybrid V8, de l'Acura ARX-06, de la Ferrari 499P et de la Cadillac V-LMDh. Cette Lamborghini sera notamment pilotée par l'ancien pilote de Formule 1 et actuel pilote d'IndyCar Romain Grosjean.

Bien que les activités de la marque en LMDh ne commencent pas avant l'année prochaine, le pilote français a commencé à courir au volant d'une Lamborghini en janvier. Il a piloté la Huracan GT3 EVO2 avec Iron Lynx, avec qui Lamborghini s'associe pour sa campagne LMDh, lors des 24 heures de Daytona. L'équipe s'est classée à la 24e place du classement général.

La voiture de course ne sera pas seule sur le stand de Lamborghini à Goodwood. L'entreprise exposera également la Revuelto, la Huracan Sterrato, la Huracan Tecnica, la Huracan ST0 et l'Urus Performante. Les visiteurs verront la Revuelto et la Huracan Sterrato gravir la célèbre colline pendant le Festival of Speed.

La Revuelto est un aperçu de l'avenir de la marque puisque l'Hypercar sera équipée d'un moteur V12 hybride développant 1 001 chevaux. Elle devrait faire sensation auprès des visiteurs de Goodwood, aux côtés de la Sterrato. La Huracan modifiée est dotée d'une suspension surélevée de 3,6 mm, d'un mode Rally Drive et d'une puissance de 602 chevaux.