Lamborghini travaille depuis un certain temps sur une version spéciale de la Huracan pour accompagner les adieux de la supercar prévus en 2024. La variante tout-terrain est l'un des modèles les plus attendus dans les mois à venir, car elle apportera un look et une attitude sans précédent parmi toutes les Lamborghini produites depuis toujours.

La Huracan "tout-terrain" a déjà été anticipée par un teaser et, à en juger par cette nouvelle vidéo d'espionnage de Varryx, les débuts du modèle de production se rapprochent de plus en plus.

Prête à affronter tous les terrains

Les images ont été tournées près du siège de Sant'Agata Bolognese et ne laissent aucune place au doute concernant la supercar. Bien que cachée par un camouflage, la Lamborghini est clairement une Huracan. Il s'agit d'un nouveau prototype jamais vu auparavant et quiconfirme ce qui a été observé dans les précédentes photos et vidéos espions.

La Huracan Sterrato sera dotée d'une nouvelle suspension qui augmentera la garde au sol de 47 mm et permettra de monter des pneus plus larges (au moins 20 pouces) et d'offrir des performances tout-terrain. Le look va également changer, avec une nouvelle calandre et des prises d'air plus grandes, ainsi que des protections en aluminium.

Le V10 ne change pas

Sous la peau, Lamborghini devrait conserver son V10 5.2 de 640 ch, tandis que l'ensemble du système de transmission pourrait être revu pour assurer une efficacité maximale en tout-terrain. À cet égard, nous nous attendons à de nouvelles caractéristiques pour la transmission intégrale et le Torque Vectoring.

La Huracan pourrait également recevoir de nouveaux modes de conduite, tandis que les performances pourraient être légèrement inférieures à celles des variantes "normales". En effet, les nouvelles roues et le réglage surélevé devraient pénaliser le sprint de 0 à 100 km/h et la vitesse de pointe, même si l'excitation restera typique d'une Lamborghini.

Enfin, les rumeurs de ces derniers mois faisaient état d'une possible production limitée à environ 500-1000 unités. Il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles officielles sur les débuts, qui pourraient avoir lieu dès 2022.