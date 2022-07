C'est en juin 2019 que Lamborghini a annoncé son intention de créer une Huracan plus aventureuse en dévoilant le concept Sterrato. Il n'a pas fallu longtemps pour que des rumeurs commencent à émerger au sujet d'une version de production potentielle, lesquelles ont pris de l'ampleur au début de l'année lorsque des photographes espions ont surpris la supercar en plein essai. Et voici que le premier teaser officiel a été publié !

Dans une vidéo présentant un duel voiture contre moto à la Top Gear d'antan, la Huracan sur échasses est dotée de rails de toit et d'une garde au sol généreuse pour affronter les routes cahoteuses. Il est également difficile de ne pas remarquer le revêtement de carrosserie en plastique fixé sur les ailes, qui confère à la supercar à V10 atmosphérique un aspect robuste. Les feux additionnels à l'avant et l'écope de toit permettent à la Sterrato de se démarquer davantage. D'ailleurs, le nom du concept sera repris pour le modèle de production.

2023 Lamborghini Huracan Sterrato teasers

6 Photos

La livrée personnalisée fait référence à l'Huracan tout-terrain comme étant "courageuse, authentique et inattendue", tandis que la vidéo montre un dessous de caisse bien protégé pour mieux affronter les terrains accidentés. Des prises d'air latérales redessinées sont également au menu de la supercar tout-chemins, tout comme des pare-chocs et des persiennes arrière remodelés. On peut aussi imaginer qu'il y aura un système de transmission intégrale recalibré et une suspension plus ferme.

Rappelons que le concept éponyme était surélevé de 47 millimètres sur des roues de 20 pouces fixées sur des voies avant et arrière plus larges. Le concept Sterrato était basé sur la Huracan Evo et son V10 de 640 chevaux, avec une transmission intégrale, un système de vectorisation du couple et une direction intégrale. Nous sommes agréablement surpris de constater que la version de production à venir ressemble énormément au concept.

La Sterrato, qui succédera à la Tecnica de route et à la GT3 EVO2 de piste, pourrait bien être le chant du cygne de la Huracan. Lamborghini a déjà confirmé que la remplaçante sera une hybride rechargeable basée sur un moteur à combustion de plus de six cylindres mais de moins de douze.

La Lambo Sterrato n'est pas la seule supercar du groupe VW prête pour le tout-terrain, puisque Porsche met la dernière main à une 911 Dakar / Safari.