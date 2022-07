Nous ne savons pas grand-chose de la supercar qui remplacera la Lamborghini Huracan. Le coupé du constructeur a fait ses débuts fin 2013, il n'est donc plus tout jeune dans le segment. Selon les rumeurs, une remplaçante pourrait arriver en 2024, mais rien n'est certain. Cependant, Lamborghini a confirmé à Auto Express que l'Huracan sera équipée d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable dans un avenir proche.

Selon Auto Express, le groupe motopropulseur PHEV pourrait équiper la supercar dès l'année prochaine. Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini, a donné quelques détails sur la motorisation de la voiture, révélant que l'entreprise associerait un moteur électrique à un moteur de plus de six cylindres (et moins de douze). Mohr a déclaré qu'il ne pouvait pas dévoiler les "derniers détails" concernant le groupe motopropulseur.

Galerie: Lamborghini Huracán Tecnica

32 Photos

Lamborghini a un plan pour proposer chaque véhicule avec une variante hybride d'ici fin 2024. L'entreprise investit massivement dans ses efforts d'électrification qui donneront naissance au premier véhicule électrique de la marque dans la seconde moitié de la décennie. L'EV sera une voiture GT à quatre places.

L'Urus est une autre Lamborghini qui se transforme en hybride, le constructeur commençant ses efforts d'hybridation avec la remplaçante de l'Aventador qui arrivera en 2023. Des clichés espions ont montré le crossover lors d'essais au début du mois, et le SUV pourrait utiliser un groupe motopropulseur hybride V8 4,0 litres biturbo d'origine Porsche qui équipe la Panamera Turbo S E-Hybrid. Il développe 700 chevaux, et les rumeurs suggèrent qu'il pourrait délivrer environ 820 chevaux dans l'Urus.

Il n'est pas clair dans quelle mesure le nouveau moteur de Lamborghini sera adapté à la marque. Auto Express rapporte que ses sources suggèrent que Lamborghini pourrait concevoir le moteur en interne. Selon les rumeurs, ce groupe motopropulseur pourrait délivrer plus de 850 ch (633 kW), ce qui constituerait une augmentation substantielle par rapport au modèle actuel. Lamborghini pourrait également électrifier l'actuel V10 de 5,2 litres de la voiture.

Le nouveau groupe motopropulseur hybride de l'Huracan pourrait arriver dès l'année prochaine, mais on ne sait pas s'il fera ses débuts dans une nouvelle génération de l'Huracan ou s'il sera présent dans la génération actuelle. Les dernières Huracan à moteur à combustion interne seront lancées cette année, et nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous garderons l'œil ouvert pour plus d'informations sur l'avenir de ce modèle.