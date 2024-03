La BMW X3 M est un SUV très performant. Une vidéo de face-à-face de la chaîne YouTube DragTimes montre qu'avec quelques améliorations apportées après la vente, il peut même suivre et battre une Lamborghini Huracán Tecnica.

La chaîne DragTimes ne communique jamais la puissance exacte de la BMW, mais nous savons qu'elle développe plus de 700 chevaux. Le moteur 3,0 litres à six cylindres en ligne bénéficie d'une admission améliorée, de nouvelles sorties d'échappement et d'un réglage qui lui permet d'extraire toute la puissance du puissant S58. Sa carrosserie plus imposante, ses équipements plus nombreux et son espace plus généreux font qu'elle pèse plus de 450 kg de plus que la Lamborghini. Au moins, elle dispose d'une transmission intégrale.

La Huracán est moins puissante dans cette bataille, avec son V10 atmosphérique de 5,2 litres développant 640 ch. Une transmission à double embrayage à sept rapports transmet la puissance aux roues arrière, ce qui est bon pour la maniabilité et le plaisir, mais mauvais pour l'accélération en ligne droite.

La BMW est capable de suivre et même de battre la supercar dans une série de courses sur 400 mètres. Elle a franchi la ligne d'arrivée en premier lors de deux batailles et a réalisé un temps de passage plus rapide lors de la dernière course, terminant la course en 10,553 secondes à 210 km/h. La Huracán l'a fait en 10,553 secondes. La Huracán l'a fait en 10,583 secondes à 209 km/h.

Le X3 M n'était pas loin non plus dans les deux autres courses. Il a terminé la première course avec un temps de 10,819 secondes à 210 km/h et s'est amélioré dans la seconde, franchissant la ligne d'arrivée en 10,564 secondes. La Lamborghini a obtenu un temps de 10,583 secondes à 209 km/h. La Lamborghini a réalisé des temps de 10,583 et 10,530 secondes à 210,21 et 210,42 km/h, respectivement.