Le Cybertruck de Tesla est enfin arrivé, et avec lui, la variante à trois moteurs baptisée "Cyberbeast". Il est maintenant opposé à l'un des SUV les plus rapides que l'on puisse acheter actuellement sur le marché, le Lamborghini Urus. L'affrontement entre VE et ICE a été orchestré au Texas, à la Gigafactory, sur une route fraîchement asphaltée.

Les deux se sont affrontés au même endroit où le Cybertruck a anéanti le GMC Hummer il y a quelque temps. Qu'il s'agisse de la course de vitesse ou de la course sur route, le résultat a été pratiquement le même dans tous les cas. La bête de somme de Tesla a remporté toutes les batailles sans la moindre sueur, malgré un poids impressionnant de 6 843 livres (soit 3 103 kg). Le successeur spirituel de Lamborghini, le LM002, n'était pas non plus une Caterham, avec un poids de 4 848 livres (2 200 kg), mais beaucoup plus léger que le camion ultra-anguleux.

Tesla Cybertruck

55 Photos

Ce qui manque à la Cyberbeast en termes de prouesses dans les virages, elle le compense en termes de puissance. Avec 845 ch et 686 lb-pi fournis par ses trois moteurs électriques, elle a un net avantage sur le V8 biturbo de 4,0 litres de l'Urus, qui développe 650 ch et 625 lb-pi. Des tests en conditions réelles ont montré que la Lamborghini surélevée peut atteindre les 100 km/h à partir de l'arrêt en seulement 3,1 secondes, mais ce n'est toujours pas suffisant par rapport au sprint de 2,6 secondes annoncé par Tesla pour son Cybertruck phare. Cet écart d'une demi-seconde a été mis en évidence lors de ces drag races.

Le pick-up électrique à trois moteurs a réalisé environ 40 mètres en 11,2 secondes, alors que l'Urus a eu besoin de 1,1 seconde supplémentaire. Il en a été de même dans les courses suivantes, le Cybertruck mettant facilement la Lambo familiale dans son rétroviseur. L'Urus a réussi à gagner un combat en s'arrêtant beaucoup plus tôt dans le test de freinage à partir de 112 km/h. Avec des pneus collants et un poids à vide nettement inférieur, le résultat était prévisible.