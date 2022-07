Il faut bien avouer que depuis sa présentation, le Hummer électrique de GMC impressionne. Le véhicule est une vitrine pour General Motors qui montre jusqu'où elle peut pousser la technologie des véhicules électriques. Une merveille technologique qui présente des performances et des capacités impressionnantes... sauf en matière de réduction des émissions polluantes !

Un nouveau Hummer semble apparaître chaque fois que l'économie atteint un sommet et se retrouve sur le marché juste à temps avant la récession imminente. Ce n'est un secret pour personne que le nom Hummer est associé à la décadence tout-terrain plutôt qu'à l'efficacité, mais cette fois, avec son groupe motopropulseur électrique, le nouveau Hummer de GMC devait être le premier Hummer écologique jamais construit.

Selon une étude de l'ACEEE, un organisme de recherche à but non lucratif visant à réduire le gaspillage d'énergie et à annuler les effets du changement climatique, le nouveau GMC Hummer EV n'est pas aussi vert qu'il n'y paraît. Les recherches menées montrent que la petite Bolt EV émet 92 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, tandis que le nouveau Hummer EV est responsable de 341 grammes de CO2 par kilomètre.

Bien que le chiffre du Hummer EV soit beaucoup plus élevé que celui d'un petit véhicule électrique, il est important de noter que le Hummer EV est une machine performante spécialement conçue pour susciter l'intérêt des gens pour les pick-ups électriques.

Cette machine tout-terrain de 1000 chevaux émet peut-être 21 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre de plus qu'une Chevrolet Malibu à essence, mais cette dernière ne peut pas atteindre 96 km/h (60 mph) en 3 secondes. Le nouveau Hummer EV est également beaucoup plus efficace que le Hummer H1 original qui émettait 889 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Bien sûr, le Hummer EV n'est pas un véhicule écologique, mais cela en fait un véritable produit Hummer. Le Hummer EV utilise simplement la technologie des véhicules électriques pour offrir une machine plus performante tout en réduisant les émissions par rapport aux Hummers précédents, comme le H1, gourmand en carburant.