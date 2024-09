Enfin, on peut à nouveau acheter une Sierra en Europe ! Non, ce n'est pas ce que vous pensez, Ford n'a pas abusé d'un autre nom traditionnel après la Capri électrique. Il s'agit plutôt du GMC Sierra qui nous vient directement des États-Unis, importé par AEC sur le Vieux Continent.

AEC Specialty Vehicles (AECSV), une filiale du groupe AEC spécialisée dans les solutions automobiles sur mesure, annonce l'ajout des GMC Yukon et Sierra 2025 à son portefeuille croissant d'importations de véhicules General Motors, élargissant ainsi son offre la plus complète de SUV et de pick-ups GM en Europe.

Le GMC Yukon 2025 est le dernier modèle de la gamme de SUV d'AEC. Il sera produit à partir d'octobre 2024, en même temps que le GMC Sierra 2025, et représente la présence de la marque GMC en Europe, couvrant à la fois le segment des pick-up pleine grandeur et celui des SUV.

Les dimensions des deux modèles sont imposantes : le Yukon, dérivé tout-terrain (quasi) fermé du Sierra, mesure entre 5,334 et 5,720 mètres. L'offre américaine comprend des moteurs à essence de 3,0 à 6,2 litres de cylindrée ainsi qu'un diesel de 3,0 litres. La situation n'est guère différente pour le GMC Sierra (le nom est connu du "Colt pour tous les cas"), le frère pick-up du Yukon, également apparenté au Chevrolet Silverado.

Les versions destinées à l'Europe, contrairement à celles destinées aux États-Unis, ne sont pas vraiment à la fête. En juillet 2024, AEC nous a communiqué les prix suivants: 94 990 euros pour le GMC Sierra AT4, 96 990 euros pour le GMC Sierra Denali et 99 990 euros pour le GMC Yukon Denali. Les prix de l'AECSV pour Chevrolet, GMC et Cadillac incluent une garantie Premium+ de 36 mois/200 000 km, l'homologation et l'assistance routière AECSV dans certains pays.

"Nous sommes très heureux de continuer à fournir des véhicules Chevrolet, Cadillac et GMC importés aux amateurs de voitures dans toute l'Europe", a déclaré Pere Brugal, président et directeur général de General Motors Europe. "La connaissance approfondie qu'a AEC à la fois du marché européen et de nos activités nord-américaines garantit que ces SUV et pick-ups thermiques efficaces continueront à être utilisés par les clients européens."

Andrew Pilsworth, CEO d'AEC, a ajouté :