L'époque où les constructeurs automobiles chinois étaient la risée de l'industrie automobile est révolue. Non seulement ils ont (en grande partie) cessé de copier les modèles des marques établies, mais ils ont aussi sérieusement amélioré leur ingénierie. Grâce à une main-d'œuvre abondante et bon marché et à l'accès à des matériaux dont les constructeurs automobiles internationaux ne pouvaient que rêver, ils sont aujourd'hui une force avec laquelle il faut compter.

Après une visite en Chine au cours de laquelle il a testé des voitures locales, le PDG de Ford a eu une révélation. Selon le Wall Street Journal, Jim Farley a déclaré à John Thornton, membre du conseil d'administration, que les constructeurs chinois de véhicules électriques représentaient "une menace existentielle". Lors de l'un de ses voyages, le PDG a été rejoint par le directeur financier John Lawler, qui a candidement admis que "ces types sont en avance sur nous".

Le patron de Ford dit avoir "déjà vu ce film", en référence à la montée en puissance de Toyota, Honda et d'autres constructeurs automobiles japonais et à leur capacité à s'emparer des ventes des marques américaines depuis les années 1980. De même, M. Farley a associé l'impact croissant des constructeurs automobiles chinois à la manière dont Hyundai et Kia se sont considérablement améliorés au cours des dernières décennies, en particulier en ce qui concerne les véhicules électriques.

Comment Ford riposte-t-il ? Début février, M. Farley a annoncé qu'une "équipe d'experts" travaillait sur une nouvelle plateforme dédiée aux VE abordables pour lutter contre les constructeurs chinois, mais aussi contre Tesla. Entre-temps, Ford est sur le point de lancer un petit crossover Puma entièrement électrique, dont le principal marché sera probablement l'Europe, où la société a récemment reporté son objectif ambitieux de devenir purement électrique d'ici à 2030.

Les véhicules électriques de l'Ovale bleu ont été peu nombreux. Un SUV électrique à trois rangées de sièges devait sortir en 2027 (après avoir été retardé par rapport à la date de lancement initiale de 2025), mais il a finalement été annulé le mois dernier. En outre, Ford réduit ses dépenses en matière de véhicules électriques de 10 % et retarde pour la deuxième fois le lancement de la nouvelle génération de pick-up électrique F-150. Il était initialement prévu pour 2025, avant d'être repoussé à 2026 et maintenant à 2027.

On peut dire que Ford a pris des décisions plutôt intéressantes ces dernières années. L'année dernière, la marque a abandonné la Fiesta, l'une des voitures les plus populaires d'Europe. La disparition de la supermini fait suite à l'arrêt de la Mondeo en 2022, tandis que la Focus rejoindra le cimetière automobile en 2025.

De nombreux gouvernements dans le monde ont pris conscience de la menace chinoise et appliquent des droits de douane sur les VE construits en Chine pour les marchés d'exportation. La semaine dernière aux États-Unis, l'administration Biden a imposé des droits de douane de 100 % sur les VE chinois. Le bureau du représentant américain au commerce a annoncé que les droits de douane entreraient en vigueur le 27 septembre.

La semaine prochaine, l'Union européenne devrait également voter des droits de douane plus élevés. Selon Automotive News Europe, l'UE veut imposer à SAIC des droits de douane de 36,3 %. Geely, la société mère de Volvo, pourrait être frappée par des droits de 19,3 %, tandis que les voitures BYD expédiées en Europe seraient frappées par des droits de 17 %. Toutefois, Bloomberg rapporte que ces taux sont susceptibles de diminuer.