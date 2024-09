Le feront-ils ou non ? Telle est la question qui se pose autour de la rumeur concernant la Stinger GT EV de Kia. Après l'arrêt de la commercialisation de la berline sportive l'année dernière, certains rapports ont fait allusion à une remplaçante électrique, tandis que d'autres rumeurs disaient que le projet avait été complètement abandonné. Aujourd'hui, Kia affirme qu'une Stinger GT électrique pourrait toujours voir le jour... Peut-être.

Autocar a récemment interviewé le président de Kia, Ho-sung Song. Il a déclaré à la publication qu'une berline sportive électrique était "à l'étude". Bien qu'il ne s'agisse pas d'une confirmation pure et simple, il semble que le rêve d'une Stinger GT électrique soit toujours d'actualité.

2026 Kia EV8 / Rendu Stinger

"Quel type de modèle peut aider à construire la marque ?", a-t-il demandé, "C'est ce que nous étudions actuellement". M. Song ajoute qu'il "ne s'inquiète pas de l'adoption à long terme" des véhicules électriques, le marché européen continuant à "se renforcer".

La Stinger GT électrique pourrait ne pas utiliser la même architecture E-GMP qui sous-tend les SUV de Kia tels que les EV6 et EV9. Au lieu de cela, Kia pourrait adopter la nouvelle architecture modulaire intégrée (IMA) de Hyundai pour sa berline sportive, qui est plus légère, plus puissante et plus efficace que l'E-GMP. La batterie pourrait atteindre 113,2 kilowattheures.

Le modèle à essence sortant disposait d'un V6 biturbo de 365 chevaux dans sa version la plus puissante, mais une version électrique pourrait facilement éclipser cette puissance. Des fuites datant du début de l'année suggèrent un groupe motopropulseur à deux moteurs développant jusqu'à 603 ch et une autonomie estimée par l'EPA à environ 600 km.

Le design s'inspirerait fortement de la famille actuelle de VE de Kia, de la EV3 européenne à la EV9 à trois rangées, ainsi que de concepts modernes comme la berline EV4. Kia n'a pas encore confirmé si la Stinger GT électrique serait produite ou non. Croisons les doigts pour qu'elle trouve sa place dans la gamme.