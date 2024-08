Kia a abandonné la Cadenza aux États-Unis en 2021, mais plus tard dans l'année, une remplaçante a été lancée en Corée du Sud. Sur son marché intérieur, la grande berline était connue sous le nom de K7, mais pour la dernière génération, elle est passée au surnom de K8. Il y a maintenant une mise à jour de mi-cycle. Comme d'habitude chez Kia, les changements sont importants, même s'il ne s'agit techniquement que d'un lifting.

Fidèle au derniers styles observés sur les Kia, la K8 est dotée de phares verticaux, qui confèrent à la voiture une apparence futuriste. L'avant a été entièrement repensé par rapport au modèle pré-restylage , et il y a maintenant une large bande LED pour relier les phares. Kia a également déplacé son logo du pare-chocs vers le bas du capot.

Les changements à l'arrière sont moins évidents, mais nous sommes heureux d'annoncer que les horribles faux embouts d'échappement appartiennent désormais au passé. Les feux arrière semblent avoir été repris tandis que le pare-chocs redessiné a une apparence plus épurée. Fait inhabituel pour un lifting, les porte-à-faux avant et arrière sont désormais légèrement plus longs qu'avant après le remodelage des pare-chocs.

Il n'y a pas que l'extérieur qui change

À l'intérieur, on note également des modifications. Les commandes de climatisation remaniées sont désormais situées sous les bouches d'aération centrales. Kia a ajouté des matériaux plus doux au toucher et une bande lumineuse d'ambiance à LED qui traverse le tableau de bord. À l'arrière, les boucles des ceintures de sécurité s'illuminent. En parlant de sécurité, toutes les versions disposent de 10 airbags de série. Par ailleurs, les phares sont dotés d'un faisceau de route adaptatif qui s'atténue partiellement pour ne pas gêner les conducteurs venant en sens inverse.

Si vous vous souvenez, la défunte Cadenza était vendue uniquement avec une traction avant. La K8 est proposée en Corée depuis le premier jour avec une transmission intégrale en option. La puissance est fournie par un moteur à essence quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 195 ch et 248 Nm de couple pour le modèle de base. Si vous avez besoin de plus de puissance, il existe un V6 de 3,5 litres plus gros, de 296 ch et 359 Nm de couple. Seul ce dernier peut être proposé avec la traction intégrale.

Les clients peuvent également opter pour un moteur 3,5 LPI, qui signifie "injection de propane liquide". Celui-ci développe 237 ch et 313 Nm de couple. Le dernier groupe motopropulseur disponible est un moteur hybride de 1,6 litre de 227 ch et 350 Nm de couple combinés.

Bien que Kia décrive la K8 2025, de la taille d'une BMW Série 5, comme étant "inestimable", cette berline chic a un prix affiché. La moins chère du lot coûte l'équivalent d'environ 25 000 € au taux de change actuel, ce qui semble plus que raisonnable. Même le modèle haut de gamme semble être une bonne affaire, à 35 000 €.

Toutes les versions, à l'exception de l'hybride, seront commercialisées ce mois-ci. Le modèle électrifié suivra une fois que Kia aura obtenu la certification nécessaire.

Kia K8 2025 (Corée du Sud)