Maserati souhaite étendre sa présence dans le monde, qui dépasse à ce jour 70 marchés, avec un taux d'exportation de 86 %. C'est pourquoi la marque italienne investit dans le développement de nouveaux moteurs, dans l'amélioration du design intérieur et dans les lancements dans des régions stratégiques.

Aujourd'hui, au Dongdaemun Design Plaza (DDP) à Séoul, le constructeur a dévoilé une pièce unique très importante : la GranTurismo Prisma.

Une GranTurismo exceptionnelle

La voiture, peinte de 15 couleurs, a été présentée lors de l'événement "Maserati Corée : l'aube d'une nouvelle ère", auquel la haute direction de l'entreprise a participé pour démontrer son engagement dans le lancement de Maserati dans ce pays d'Asie.

Davide Grasso, PDG de Maserati ; Luca Delfino, directeur commercial, et Takayuki Kimura, directeur général pour la région Corée et Japon, étaient présents à l'événement. Côté voitures, ce sont la nouvelle GranTurismo et la nouvelle GranCabrio, équipées du moteur V6 Nettuno, qui faisaient office de vedettes.

Maserati en Corée : l'aube d'une nouvelle ère

Le plan du Trident pour la Corée

Maserati Corée a également annoncé sa stratégie, qui consiste avant tout à renforcer son réseau commercial et ses services après-vente. En outre, Maserati vise à amplifier l'expérience client et à maximiser la fidélité à la marque grâce à son premier programme de fidélité intégré "Tridente", lancé en juin 2023.

Guidés par la devise "Notre mission est de faire bouger ceux qui font bouger le monde, nous nous efforçons d'offrir à nos clients des performances de luxe sans précédent", a déclaré Davide Grasso, le PDG de Maserati. Luca Delfino, le directeur commercial a également eu son mot à dire :

Nous nous sentons chez nous en Corée, car c'est un pays qui apprécie notre culture, notre histoire et l'élégance italienne. Avec Maserati Corée, nous reconnaissons le rôle important que joue la Corée dans notre famille mondiale".

"Nous présenterons une gamme de produits et d'initiatives innovants qui incarneront l'esprit italien d'Allegria : joie, bonheur et émotion. Ne manquez pas ces développements passionnants", a conclu Takayuki Kimura, le directeur général pour la Corée.