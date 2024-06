Il y a exactement 20 ans, Maserati se lançait en course avec la MC12. Cela a marqué le retour de l'entreprise au sport automobile après près de quatre décennies, et désormais, la MC20 honore cette occasion avec deux modèles en édition spéciale : la "MC20 Icône" et la "MC20 Légende".

Chaque voiture porte une finition extérieure spéciale empruntée à deux MC12 d’autrefois. Parmi celles-ci, la version Icône est probablement le plus reconnaissable avec sa peinture bicolore blanc/bleu. Plus précisément, les couleurs sont du "Bianco Audace Matte" ajoutées avec du "Blue Stradale" vers le bas, comme on le voit sur la MC12 Stradale. La MC20 Légende s'inspire de la MC12 GT1 Vitaphone, à dominante noire avec du bleu sarcelle sur le dessus pour un contraste plus net. Maserati appelle ces nuances "Nero Essenza" et "Digital Mint Matte". Nous dirons simplement que c'est glorieux.

Pas qu'une question de livrée

En plus des couleurs, Maserati confère à ces MC20 spéciales diverses améliorations de finitions grâce au programme de personnalisation "Fuoriserie" de l'entreprise. L'Icône reçoit des logos Maserati Fuoriserie blancs près des roues arrière et un motif de drapeau italien sur les ailes. Les roues ont des Tridents bleus sur les capuchons, au centre, et les étriers de frein sont également bleus. Un capot moteur, en fibre de carbone, cache le V6 biturbo de 3,0 litres.

La MC20 Légende est équipée de roues noires avec un Trident de couleur menthe. Elle comporte également les logos Fuoriserie (en menthe aussi) en bas, tandis que les insignes jaunes "Trident" (le logo) et "MC20" ressortent plus haut. Les étriers de frein noirs sont difficiles à repérer derrière les roues et le moteur est également surplombé d'un capot en fibre de carbone.

Les deux MC20 sont équipées de sièges de course, monocoques noires, à l'intérieur. Celles de la version Légende ont des coutures contrastées argentées tandis que celles de l'Icône sont bleues. Sous la carrosserie, la mécanique est celle de la MC20 standard. Mais ce n'est pas une mauvaise chose puisque le V6 génère 621 chevaux et avec moins de 1 500 kg à transporter, il permet à la Maserati d'atteindre les 100 km/h en à peine 2,9 secondes.

C’est peut-être la seule fois où vous verrez ces modèles en édition spéciale et pour honorer le 20e anniversaire du retour de Maserati à la course, seuls 20 exemplaires de chaque version seront construits.