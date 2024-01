Une "simple" Maserati MC20 ne vous suffit pas ? DMC a préparé une version "GT2" mais contrairement à ce que nous indique son nom, il ne s'agit pas d'un nouveau modèle de course, mais d'un développement spécial et limité à seulement cinq exemplaires. En plus d'une esthétique plus agressive, la supercar au Trident devient également plus puissante que jamais, avec le V6 Nettuno qui développe désormais 722 ch (contre 630 habituellement). Cela permet notamment à la MC20 d’affoler le chrono de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes.

Fabriquée sur mesure

Les photos que vous pouvez voir montrent le premier des cinq exemplaires réalisés sur commande pour un client de Hong Kong. La MC20 GT2 est identifiable par son kit carrosserie en fibre de carbone inspiré de la MC12 (voir ci-dessous) et comprend un diffuseur spécifique, un séparateur, des jupes latérales et un grand aileron à l’arrière. Par ailleurs, DMC souligne que chaque composant a été certifié par le TUV allemand (le Technischer Überwachungs Verein qui certifie les véhicules routiers) et est conforme aux directives de sécurité de la FIA.

Comme vous pouvez l'imaginer, ce qui retient le plus l'attention est sans aucun doute l'aile de 175 cm de large qui change d'inclinaison en fonction des modes de conduite GT, Corsa et Veloce. L’intérieur de la voiture n’est pas montré sur les photos, mais DMC parle de possibilités de personnalisation infinies en termes de couleurs et de matériaux, dont le cuir de crocodile (pas sympa pour les reptiles cela dit).

Un V6 avec beaucoup d'énergie

Le six cylindres de 3.0L d’origine a été affiné par les designers allemands. Grâce à l'installation d'un nouveau système d'échappement, ZESAD, et à une mise à jour de l'unité de commande, la Maserati atteint 722 ch et 820 Nm de couple. Comme mentionné précédemment, le sprint de 0 à 100 km/h est de 2,7 secondes (deux dixièmes de moins que le modèle standard), tandis que la vitesse de pointe dépasse les 320 km/h.

Quid de son prix? L'ensemble des modifications coûte 22 500 euros. Une dépense qui semble somme toute à la portée des propriétaires d’une MC20 classique dont le prix débute aux alentours de 240 000 euros.