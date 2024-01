Le Club Italia a "sa" Maserati MC20. L'édition spéciale de la voiture de sport de Modène a été spécialement créée par le Trident pour les membres de l'association et a été présentée au public le 15 décembre à l'usine Maserati de Modène.

Caractérisée par une livrée spécifique et une série de détails uniques, cette MC20 dispose d'un équipement différent de tous les autres, mais conserve le V6 3.0 de 630 ch.

Une livrée unique

Le projet MC20 Club Italia a été développé en collaboration entre l'association elle-même et le centre de style de l'entreprise, à travers une série de réunions au cours desquelles les différents détails de l'édition spéciale ont été discutés. Ceux-ci s'inspirent de la tradition de la marque et du style du club.

Maserati MC20 Club Italia

La livrée originale reprend les couleurs des armoiries du Club Italia, avec un "Trofeo" bleu nuit sur la majeure partie de la carrosserie et une bande vert émeraude autour de la prise d'air avant (rappelant les graphismes de course des Maserati des années 1950, y compris la 250F). En outre, une légère bande rouge vient souligner ou détacher le vert et le bleu, ainsi que d'autres éléments rouges qui rendent la carrosserie encore plus exclusive.

Détails du club

Les sièges ont un aspect Racing, le tissu Alcantara bleu reprenant le thème du bleu ponctué par le logo du Club rehaussé de surpiqûres vertes.

Le capot en fibre de carbone du moteur V6 Neptune, de couleur bleue, est également une exclusivité de cette MC20 spéciale. À côté du moteur Maserati, on trouve également la plaque avec le nom du membre propriétaire et le numéro de série, ce dernier se trouvant également sur la jupe latérale du conducteur.

Maserati MC20 Club Italia

L'édition spéciale de Maserati est proposée en version coupé et en version Cielo avec un toit amovible. Les informations sur les prix sont réservées aux membres du Club Italia.